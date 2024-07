NOVITÀ IMPERDIBILI IN ARRIVO SOLO SU KICKSTARTER: UN’ESTRAZIONE, DUE VISITE GUIDATE INDIMENTICABILI E TANTI “ADD-ON”

Continua fino al 9 agosto la campagna dedicata alla mostra AMANO CORPUS ANIMAE, la prima mostra europea del Maestro Yoshitaka Amano, prodotta da Lucca Comics & Games.

Anteprima Amano Corpus Animae a Lucca, Palazzo Ducale, dal 19 ottobre al 3 novembre 2024Anteprima Amano Corpus Animae a Milano, Fabbrica del Vapore, dal 13 novembre 2024 al 1° marzo 2025

Sono state svelate ieri sera, insieme a Cristina Scabbia (voce iconica dei Lacuna Coil), Fabio Viola (Game Guru e curatore della mostra Amano Corpus Animae) e Silvia Ceccarelli (Lucca Comics & Games Head of Games & Fantasy), durante la live “Amano Corpus Animae: tutto quello che dovete sulla mostra e non solo!” sul canale Twitch di Cultura POP, le ultime grandi novità che riguardano la campagna di Lucca Comics & Games su Kickstarter, attiva fino al 9 agosto, con reward imperdibili per tutti i fan di Yoshitaka Amano.A grande richiesta, a partire da venerdì 2 agosto alle 18:30, arriverà sulla piattaforma, per un numero limitato di fan, la possibilità di prenotare un secondo e ultimo tour della mostra milanese Amano Corpus Animae guidato dal Maestro Yoshitaka Amano in persona. Un'opportunità unica di ammirare le oltre 120 opere d'arte al suo fianco e poter ascoltare storie, conoscere aneddoti e condividere i momenti della creazione insieme al suo autore.Inoltre, da giovedì 1° agosto alle 18:30 sarà possibile prenotare una visita guidata insieme al ‘ragazzo venuto da Shizuoka’ dell’anteprima lucchese della mostra Amano Corpus Animae. Anteprima che sarà allestita nel Palazzo Ducale di Lucca durante Lucca Comics & Games. La visita si terrà il 30 ottobre, a porte chiuse (subito dopo il tradizionale orario di apertura) e, al termine, sarà offerto un aperitivo in compagnia del Maestro.Tra tutti coloro che avranno acquistato tramite Kickstarter uno qualunque dei pledge contenenti un biglietto o un abbonamento per Lucca Comics & Games (biglietti open, abbonamenti 5 giorni, abbonamenti con saltafila), saranno estratte 20 persone che avranno diritto a un posto riservato alla cerimonia inaugurale in programma la mattina del 30 ottobre. Sarà proprio in quell'occasione che sarà svelato il terzo e ultimo poster realizzato dal Sensei e i 20 fortunati saranno invitati sul palco del Teatro del Giglio per una foto insieme al Maestro Yoshitaka Amano in persona, in rappresentanza di tutti i backer.Si ricorda, infine, che chiunque sia già in possesso di un pledge della campagna - e quindi rientri già nei sostenitori - può ancora usufruire del diritto di aggiungere fino a 5 biglietti open di Lucca Comics & Games, come “add-on” (nella relativa sezione della campagna dedicata alla mostra). Sono disponibili solo 7.000 biglietti open, riservati ai fan di Amano, che danno la libertà di scegliere “last minute” in quale giorno partecipare a Lucca Comics & Games.LA MOSTRA AMANO CORPUS ANIMAESaranno più di 120 le opere originali che comporranno la mostra Amano Corpus Animae (Milano, Fabbrica del Vapore - dal 13 novembre 2024 al 1 marzo 2025), un'esposizione che rifletterà le tante anime dell’autore spaziando sulla sua poliedrica produzione tra videogiochi, comics, anime, teatro, moda e fine art. Grazie alla collaborazione con POLI.design che ne cura l'allestimento, l'esposizione sarà progettata seguendo un percorso di Design Esperienziale, e sarà caratterizzata da Sensorial Cluster ed Emerging Technologies Cluster. Composta in quattro sezioni, attraverso un percorso fatto di arte visiva ed attivazioni immersive che portano generazioni diverse in un unico luogo, l’esposizione ci condurrà all'interno dell’esperienza del Maestro tramite sketch, painting, disegni e colori di immagini iconiche ormai impresse nell'immaginario collettivo.

Un percorso fatto di tempo e di spazio: a partire dal Pinocchio dei primi anni ‘70 fino a opere inedite del 2024; il mezzo il periodo Tatsunoko, i disegni divenuti iconici come le variant cover di Batman o Superman oppure la copertina di Vogue. Immancabile una grande sezione dedicata al contributo del Maestro per l’industria del videogioco: con disegni originali di Final Fantasy per la prima volta in mostra in Europa. Infine, l’ultima sezione sarà incentrata sulla sua produzione di fine art con opere di grandissime dimensioni che lo consacrano come maestro d’arte.