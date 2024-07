Nothing lancia Phone (2a) Plus

Nothing ha presentato oggi Phone (2a) Plus, il suo attesissimo nuovo smartphone. Phone (2a) Plus prende lo smartphone più popolare del brand e ne amplifica tre aree chiave: prestazioni, fotocamera e design.

Phone (2a) Plus è ora dotato di un processore esclusivo, il MediaTek 7350 Pro 5G, per un'esperienza d'uso ancora più fluida e veloce. Inoltre, è stato implementato un nuovo sensore della fotocamera frontale da 50 MP e sono state sviluppate nuove colorazioni metalliche per riflettere specifiche superiori.

“Dopo il successo di Phone (2a), che ha rappresentato una ventata di aria fresca nel suo segmento di mercato ed è diventato il nostro smartphone più venduto, siamo entusiasti di presentare Phone (2a) Plus. Questa variante aggiornata presenta un processore esclusivo, una fotocamera frontale migliorata e un nuovo design metallico. In vista del lancio di Phone (3) nel 2025, Phone (2a) Plus è destinato a coloro che sono entusiasti di Phone (2a) ma che cercano prestazioni ancora più elevate”, ha dichiarato Carl Pei, CEO di Nothing.

Il design

Con Phone (2a) Plus Nothing introduce due nuovi colori: grigio metallizzato e un nero rivisitato. La finitura metallica, che ricorda un macchinario, offre una nuova espressione premium del linguaggio di design di Nothing, evidenziando al contempo gli aggiornamenti all'avanguardia di Phone (2a) Plus.

Ereditato dal design di Phone (2a), Phone (2a) Plus è stato realizzato da un incontro tra ingegneria e arte. Integrando i componenti all'esterno del telefono, Nothing ha creato un aspetto antropomorfo in cui le fotocamere all'interno della bobina NFC rappresentano due occhi seduti di fronte a un hub di intelligenza e comunicazione simile a un cervello. Il design del sistema a griglia circolare centralizza la fotocamera, garantendo un aspetto coerente e accattivante che rende Phone (2a) Plus un'altra icona immediata.

Prestazioni

Il segreto della potenza di Phone (2a) Plus è il processore MediaTek Dimensity 7350 Pro 5G, un'esclusiva mondiale di Nothing. Riconoscendo l'importanza dell'intrattenimento nella vita quotidiana delle persone, questo chipset è stato meticolosamente co-ingegnerizzato per rendere l'ultimo dispositivo Nothing un sogno per i gamer.

Dotato di tecnologia all'avanguardia TSMC 4 nm Gen 2, con 8 core che funzionano fino a 3,0 GHz - quasi il 10% in più di CPU rispetto a Phone (2a) - il multitasking delle applicazioni di tutti i giorni è ora una passeggiata. Il tutto è supportato da una GPU ARM Mali-G610 MC4 con frequenza di clock di 1,3 GHz, che è del 30% più veloce nei giochi rispetto a Phone (2a).

A contribuire al mantenimento di prestazioni elevate è anche la tecnologia Smart Clean di Nothing, che cancella regolarmente i file di sistema inutilizzati. Inoltre, le ottimizzazioni NTFS per trasferimenti di file ultraveloci e RAM Booster per un massimo di 20 GB di RAM effettiva.

Fotocamera

Dal lancio di Phone (2a) a marzo, il team Nothing ha rilasciato sette aggiornamenti software con diversi miglioramenti della fotocamera. Questi aggiornamenti perfezionano l'esperienza della fotocamera migliorando la precisione dei colori, la saturazione e l'uniformità dei colori ottimizzati. Inoltre, migliorano la precisione della sfocatura, la velocità di caricamento dell'app della fotocamera e le prestazioni generali.

La fotografia passa al livello successivo grazie al nuovo lancio di Nothing: il triplo sistema di fotocamere da 50 MP. La fotocamera per selfie di Phone (2a) Plus ora è in grado di catturare video in 4K a 30 FPS, un aggiornamento hardware rispetto al sensore da 32 MP di Phone (2a).

Vanta un grande sensore principale da 50 MP che assorbe la luce con un obiettivo f/1.88, un sensore ultra-wide da 50 MP con un campo visivo di 114º e, ora, una fotocamera frontale da 50 MP per selfie da primato e videochiamate di migliore qualità. Tutti e tre i sensori supportano l'output fotografico diretto da 50 MP, l'acquisizione di foto HDR e la registrazione di video 4K.

La fotocamera principale si anima in condizioni di scarsa illuminazione e gli scatti notturni appaiono dettagliati e vivaci come quelli diurni. Essa consente inoltre di registrare video 4K con il supporto della stabilizzazione ottica dell'immagine, della stabilizzazione elettrica dell'immagine e della modalità Azione, per riprese fluide quando le persone non riescono a stare ferme.

Per garantire che Phone (2a) Plus rappresenti un'immagine completa, Nothing combina un hardware d'élite con un software all'avanguardia. Il TrueLens Engine con AI Vivid Mode è costituito da algoritmi avanzati che producono foto realistiche, ricche di colori e dettagli. La funzione Ultra XDR, sviluppata in collaborazione con Google, migliora l'illuminazione in condizioni difficili regolando la luminosità dei pixel fino a 5 volte, garantendo immagini fedeli ad ogni pressione del pulsante.

Altre funzioni includono Motion Capture per scatti d'azione privi di sfocature, Night Mode per migliorare la fotografia in condizioni di scarsa illuminazione, e AI Portrait Optimiser per scatti di gruppo di altissimo livello.

Nothing OS / AI

Con Nothing OS 2.6, l'azienda ha ampliato la sua libreria con widget ancora più funzionali per interazioni consapevoli sulle schermata home e di blocco, con visualizzazioni e animazioni scorrevoli per un maggior numero di livelli di informazione.

Dopo le integrazioni con ChatGPT dell'inizio dell'anno, Nothing ha sviluppato il widget News Reporter. Un digest giornaliero che sfrutta la tecnologia AI per aggregare le notizie quotidiane in un formato semplice e intuitivo, letto ad alta voce da Tim Holbrow, CFO di Nothing. È disponibile su tutti gli smartphone Nothing attraverso l'applicazione Nothing Widgets su Google Play Store.

Il widget fornisce notizie curate da otto generi selezionabili, tra cui: affari, intrattenimento, generale, salute, scienza, sport e tecnologia. Il sistema di intelligenza artificiale riassume gli articoli delle fonti di notizie in lingua inglese in base alla categoria e li converte in audio. Ogni riassunto dura 1 minuto, per un totale di 8 storie al giorno. Ogni mattina (ora locale relativa), il widget si aggiorna automaticamente con una nuova serie di storie. Per saltare una storia, basta andare al pannello delle impostazioni rapide o al widget Media Player. News Reporter funziona istantaneamente e non richiede alcuna registrazione.

A differenza della maggior parte dei dispositivi di questa categoria, Phone (2a) Plus è dotato di Android 14 e di ben tre anni di aggiornamenti software e quattro anni di aggiornamenti di sicurezza.

Batteria e ricarica

Per chi non ha tempo di aspettare, Phone (2a) Plus dispone di una ricarica rapida da 50W, che consente di raggiungere l'autonomia di un giorno in meno di 20 minuti, quasi il 10% in più rispetto a Phone (2a).

Phone (2a) Plus rimane dotato della più grande batteria per smartphone di Nothing, una potente unità da 5.000 mAH. Può garantire fino a due giorni di utilizzo con una carica completa e mantiene oltre il 90% della sua capacità, anche dopo 1.000 cicli di ricarica.

Display

Phone (2a) Plus è dotato di un display AMOLED flessibile FHD+ da 6,7” in grado di offrire una riproduzione dei colori incredibilmente accurata, pari a 1,07 miliardi di colori. Con una luminosità di picco di 1300 nits, garantisce una visibilità incredibile..

Grazie alla tecnologia Active Matrix (l'AM in AMOLED), il display di Phone (2a) Plus ha un controllo preciso su ogni singolo pixel, contribuendo a una migliore qualità dell'immagine, il tutto senza consumare la batteria.

Phone (2a) Plus mantiene lo spessore più sottile della linea di smartphone Nothing, misurando solo 2,1 mm simmetricamente su tutti e quattro i lati dello schermo. Questo risultato si traduce in un impressionante rapporto screen-to-body del 91,65%, reso possibile dalla combinazione di un pannello flessibile con l'ingegneria strutturale.

Le interazioni sono fluide grazie alla frequenza di aggiornamento adattiva di 120 Hz, che si adatta perfettamente ai contenuti, e alla frequenza di campionamento del tocco di 240 Hz per una reattività immediata.

Glyph Interface

Sul retro dello smartphone, Phone (2a) Plus conserva l'iconica Glyph Interface. Un nuovo modo di interagire con lo smartphone che incoraggia le persone ad abbassare lo schermo e a fare riferimento a schemi luminosi e sonori per ottenere informazioni chiave. La Glyph Interface mantiene tutte le funzionalità di Phone (2a), tra cui il Glyph Timer e il Glyph Progress che utilizza integrazioni di terze parti, illuminando al contempo la nuova estetica metallica di Phone (2a) Plus.

Sostenibilità

Phone (2a) Plus conferma l'impegno di Nothing per la sostenibilità, con un'impronta di carbonio di 53,34 kg CO²e. A contribuire alle sue caratteristiche di sostenibilità è l'uso di materiali riciclati.

Phone (2a) Plus contiene infatti:

Alluminio riciclato al 100% utilizzato per il telaio centrale

Stagno riciclato al 100% su 5 circuiti stampati

Lamina di rame riciclato al 100% sul circuito stampato principale

Acciaio riciclato su 24 parti di stampaggio in acciaio

Oltre il 50% delle parti in plastica proviene da fonti sostenibili.

Gli scarti di plastica della linea di produzione Ear (2) vengono riutilizzati per Phone (2a) Plus.

Disponibilità, prezzi e vantaggi