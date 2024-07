CORSAIR annuncia i mouse pad in tessuto MM500

La nuova generazione di mouse ha l’obiettivo di ottimizzare il gaming FPS

CORSAIR è entusiasta di annunciare un nuovo prodotto nella gamma di mouse pad gaming ad alte prestazioni: l’MM500 v2 Series. Con un tessuto ibrido dalle spiccate caratteristiche di precisione, i mouse pad MM500 v2 offrono un tracking all’avanguardia. Per chi vuole combattere ai massimi livelli, l’MM500 v2 rappresenta la superficie di gioco superiore.

I mouse pad MM500 v2 sono disponibili nei formati 450 mm x 400 mm e 900 mm x 300 mm (versione extended), capaci di garantire una superficie ideale per una vasta gamma di configurazioni.

Con l’MM500 v2, la capacità di tracking e di puntamento in-game raggiungono un livello superiore. Realizzati in tessuto ibrido intrecciato ad alte densità, la sua superficie assicura un tracking costante con movimenti estremamente fluidi sugli assi x e y. Quando devi eseguire un movimento veloce con il mouse o selezionare un nemico, l’MM500 v2 ti aiuta a mettere in campo azioni precise e fulminee.

Sotto la superficie in tessuto ibrido si cela una solida base in gomma naturale che funge da supporto robusto e sicuro anche durante le vostre partite più animate. Una morbida imbottitura generosa dello spessore di 3 mm vi offre il comfort necessario per giocare senza pensieri tutta la notte. Grazie agli strati di sostegno per mouse e braccio, potrete conquistare la vittoria con assoluta fiducia, senza dovervi preoccupare della superficie di gioco.

La resistenza dell’MM500 v2 ne fa un’aggiunta sicuramente degna per il vostro sistema. Con il suo rivestimento impermeabile, potrete proteggervi dalle cadute di liquidi accidentali e umidità, prevenendo fastidiosi incidenti. Il perimetro del mouse pad è inoltre dotato di bordi con cuciture anti-sfilacciamento che resistono all’usura nel corso del tempo.

Con i nuovissimi mouse pad MM500 v2 potrete avere il controllo completo del vostro spazio di gioco e sfruttare una superficie che ti permetterà di vincere.

Disponibilità, garanzia e prezzi

I mouse pad gaming CORSAIR MM500 v2 sono ora disponibili presso il negozio online CORSAIR e la rete di rivenditori e distributori online autorizzati CORSAIR presente in tutto il mondo.

Ogni mouse pad è coperto da una garanzia di due anni oltre che dall’assistenza clienti e dal supporto tecnico di CORSAIR disponibili a livello internazionale.

Per i prezzi aggiornati, consulta il sito Web di CORSAIR o contatta i rappresentanti vendite o PR CORSAIR locali.