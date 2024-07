Huw Edwards - ex presentatore Bbc ammette di avere foto indecenti di bambini

L'ex presentatore della Bbc Huw Edwards si è dichiarato colpevole di essere stato in possesso di immagini indecenti di bambini.

Attualità - L'ex presentatore della Bbc Huw Edwards si è dichiarato colpevole di essere stato in possesso di immagini indecenti di bambini. Lo storico conduttore ha ammesso di averne 41 su WhatsApp, di cui sette del tipo più grave. La Corte di Westminster ha stabilito che i reati sono stati commessi tra dicembre 2020 e agosto 2021. Indossando un abito scuro, cravatta blu e occhiali da sole, il 62enne ha parlato per confermare il suo nome, data di nascita, indirizzo e le sue dichiarazioni di colpevolezza all'inizio dell'udienza di oggi. Dopo aver presentato i suoi argomenti, Edwards è rimasto seduto fissando in lontananza, con la testa leggermente inclinata verso l'alto, e si è aggiustato la cravatta mentre Ian Hope, per la pubblica accusa, esponeva il caso contro di lui. Il Tribunale ha appreso che Edwards era stato coinvolto in una chat online con un uomo adulto su WhatsApp tra dicembre 2020 e agosto 2021, che gli aveva inviato 377 immagini sessuali, di cui 41 di bambini.

La maggior parte di queste, 36, sono state inviate nell'arco di due mesi. Il 2 febbraio 2021 l'uomo ha chiesto se ciò che stava inviando fosse relativo a soggetti troppo giovani: come risposta, Edwards gli ha detto di non inviare immagini di minorenni. Le immagini indecenti inviate includevano sette di categoria A, le peggiori, 12 di categoria B e 22 di categoria C. Nelle immagini di categoria A, l'età stimata della maggior parte dei bambini era compresa tra 13 e 15 anni, ma uno aveva un'età compresa tra sette e nove anni, è stato detto alla Corte. L'ultima immagine indecente è stata inviata nell'agosto 2021, un film di categoria A con un ragazzino. Parlando in difesa di Edwards, il suo avvocato Philip Evans KC ha detto: "Non vi è alcun indizio in questo caso che il signor Edwards abbia, nel senso tradizionale della parola, creato un'immagine di alcun tipo".

"È importante anche ricordare, per contesto - ha aggiunto il legale - che i dispositivi del signor Edwards sono stati sequestrati, sono stati perquisiti e non c'è niente in quei dispositivi. Sono solo le immagini arrivate tramite una chat WhatsApp ad essere oggetto delle accuse. Il signor Edwards non ha conservato alcuna immagine, non ne ha inviate a nessun altro e non ha cercato immagini simili da nessun'altra parte". Edwards è stato rilasciato su cauzione e comparirà davanti al Tribunale di Westminster il 16 settembre.