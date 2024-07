Libano - Israele: Raid su Beirut per colpire comandante Hezbollah

Lo hanno confermato le Idf Israele ha condotto un raid aereo sulla periferia meridionale di Beirut, in Libano.

Attualità - Israele ha condotto un raid aereo sulla periferia meridionale di Beirut, in Libano. Lo hanno confermato le Idf. Secondo le forze dello Stato ebraico, nell'attacco è stato preso di mira il comandante di Hezbollah responsabile della strage al campo da calcio di Majdal Shams. Secondo il Times of Israel, il comandante di Hezbollah preso di mira è Fuad Shukr, conosciuto anche come Hajj Mohsin, un consigliere militare del leader del movimento sciita filo-iraniano, Hassan Nasrallah. Shukr era ritenuto dalle Idf diversi anni fa come comandante del progetto missilistico di precisione di Hezbollah. È anche ricercato dagli Stati Uniti per il suo ruolo nel bombardamento del 1983 della caserma dei marines americani a Beirut.