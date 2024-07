Parigi 2024 - anche Trump contro cerimonia inaugurale: Una vergogna

Trump ha accettato di sottoporsi ad un''intervista' del Fbi con lo status di vittima sull'attentato di cui è stato bersaglio il 13 luglio durante un comizio vicino Butler, in Pennsylvania.

Attualità - Anche Donald Trump contro la cerimonia di inaugurazione dei Giochi Olimpici a Parigi. L'ex presidente e candidato alla Casa Bianca ha preso di mira in particolare l'esibizione delle drag queen in posa 'Ultima Cena'. "In realtà mi è parso che la cerimonia inaugurale fosse una vergogna. Voglio dire, certe cose si possono fare, ma mi è parso terribile", ha dichiarato Trump durante un'intervista a Fox News in cui si è definito "molto aperto di mente". L'idea della 'ricostruzione' del dipinto di Leonardo aveva già suscitato polemiche e contestazioni ed era pertanto stata oggetto di scuse da parte degli organizzatori. "È chiaro che la nostra intenzione non era quella di mancare di rispetto ad alcun gruppo religioso. Al contrario, la nostra intenzione era quella di mostrare tolleranza e comunione. Se le persone si sono sentite offese, ci scusiamo", ha detto Anne Descamps, direttrice della comunicazione di Parigi 2024.

La cerimonia è stata contestata anche dai vescovi francesi, che hanno denunciato "la derisione del cristianesimo", ma anche da molti politici, non solo in Francia. Trump non ha poi chiarito completamente le sue intenzioni su un possibile dibattito pre-elettorale con la sua nuova avversaria, kamala Harris. "Voglio fare un dibattito. Ma posso anche dire questo. Tutti sanno chi sono. E ora la gente sa chi è lei", ha affermato l'ex presidente, insistendo poi con "La risposta è sì, probabilmente finirò per fare un dibattito", prima di chiarire che qualsiasi dibattito deve essere tenuto prima dell'inizio del voto anticipato, per poi concludere: "La risposta è sì, ma posso anche dire che non lo farò". Trump ha accettato di sottoporsi ad un''intervista' del Fbi con lo status di vittima sull'attentato di cui è stato bersaglio il 13 luglio durante un comizio vicino Butler, in Pennsylvania.

A darne notizia è stato un agente, ricordando che si tratta di una prassi usata per le vittime di un reato e serve ad acquisire il punto di vista della persona ascoltata sui fatti in questione. Trump ha confermato durante un suo intervento a Fox News che verrà ascoltato giovedì dagli agenti.