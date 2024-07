Dl Infrastrutture - via libera Camera: testo passa a Senato

Con 169 voti a favore e 101 contrari la Camera ha approvato il decreto legge contenente disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico e anche norme per il processo penale e in materia di sport.

Il provvedimento, che va convertito in legge entro il prossimo 28 agosto, passa ora all'esame del Senato

