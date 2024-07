Sinéad O'Connor è morta per una malattia polmonare e per asma: escluso suicidio e overdose

Il suo ultimo post era stato proprio per lui: Mio figlio 17enne si è tolto la vita nel 2022.

Spettacolo - Sinéad O'Connor è morta per una grave malattia: la broncopneumopatia cronica ostruttiva insieme all'asma bronchiale. E' quanto rivela, scrive il Guardian, il certificato di morte dell'artista e attivista irlandese morta a 56 anni che è stato registrato mercoledì scorso dal suo primo marito, John Reynolds. La O'Connor è stata trovata senza vita dalla polizia il 26 luglio dell'anno scorso nella sua casa a sud di Londra. All'epoca le forze dell'ordine avevano dichiarato di non considerare la sua morte come sospetta. A gennaio, il medico legale ha stabilito che è morta per cause naturali. Durante i suoi tre decenni di carriera, la O'Connor ha avuto un successo mondiale con la sua cover di Nothing Compares 2 U di Prince. Era nota anche come attivista, tra le azioni più eclatanti l'aver strappato una foto di Papa Giovanni Paolo II durante un'esibizione al Saturday Night Live nel 1992. La morte della O'Connor è avvenuta 18 mesi dopo la scomparsa del figlio diciassettenne Shane.

