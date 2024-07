Disponibile la technical preview di AMD Fluid Motion Frames 2

AMD ha rilasciato una nuova technical preview di AMD Software: Adrenalin Edition che introduce AMD Fluid Motion Frames 2 (AFMF 2), tecnologia all’avanguardia di frame generation, progettata per incrementare il frame rate e la fluidità del gameplay in migliaia di titoli. Supportata dalle schede grafiche AMD Radeon RX 6000 e 7000 e da selezionati processori AMD Ryzen con grafica Radeon, AFMF 2 aggiunge nuove ottimizzazioni e impostazioni personalizzabili per una migliore esperienza di frame generation, tra cui:

Potenziamenti ottimizzati per l’intelligenza artificiale - AFMF 2 apporta miglioramenti significativi alla frame generation grazie all’ottimizzazione dell’AI nello sviluppo di un algoritmo rinnovato, con conseguente incremento della fluidità. Inoltre, per consentire un maggiore controllo sul funzionamento dell’AFMF, la nuova versione introduce due nuove modalità in cui le impostazioni predefinite vengono attivate automaticamente, ma i più esperti possono regolarle in base alle proprie preferenze.

Prestazioni migliorate – L’AFMF 2 presenta una nuova modalità “Performance” che, riducendo l’overhead, rende più accessibile la gaming experience a frame rate elevati su una gamma più ampia di dispositivi. Questa modalità è particolarmente vantaggiosa quando si utilizza l’AFMF 2 con schede grafiche integrate ed è ora la configurazione di default “Auto” sui processori AMD Ryzen supportati con grafica Radeon.

Riduzione della latenza della frame generation - Con l’ultima versione dell’AFMF si sono registrati miglioramenti significativi nella riduzione della latenza aggiunta dalla frame generation. Questi potenziamenti si applicano a tutta la gamma di applicazioni quando si utilizza AFMF 2, indipendentemente dalla modalità di impostazione, risoluzione o hardware utilizzati.

Altri aggiornamenti e miglioramenti - Adesso AFMF 2 supporta la modalità a schermo intero borderless quando si utilizzano le schede grafiche AMD Radeon™ RX 7000 e Radeon 700M. Inoltre, AFMF 2 è ora in grado di supportare i giochi che utilizzano Vulkan e OpenGL, aumentando ulteriormente il già ampio numero di titoli giocabili con AFMF. Infine, AMD ha abilitato l’interoperabilità con AMD Radeon Chill.

