“I vostri mondi cadranno. Il vostro popolo soffrirà. E io avrò un potere infinito!”

10:10 Games, in collaborazione con Funko, Inc. e Universal Products & Experiences, ha rivelato una tonnellata di emozionanti video di Funko Fusion, immagini, annunci di casting e altro ancora durante il panel del Comic-Con di San Diego di questo fine settimana, con in testa il debutto del trailer della storia del gioco.

Video: https://www.youtube.com/watch? v=6l3QEp24i8M

Con la voce minacciosa dell'impareggiabile Clancy Brown (Le ali della libertà, Highlander, Invincible, Detroit: Become Human), i fan hanno finalmente conosciuto il subdolo cattivo di Funko Fusion, Eddy, la controparte mutaforma di Freddy Funko, profondamente contorta e immensamente potente.

Con il sogno di dominare tutto, Eddy esercita l'oscura capacità di possedere gli abitanti dei mondi ispirati alla cultura pop di Funko Fusion, costruendo un esercito di personaggi corrotti ispirati a franchise come Jurassic World, Ritorno al futuro, La cosa, Chucky e molti altri. Mentre i giocatori cercano di reagire, costruiscono la propria squadra di eroi giocabili, ognuno con strumenti unici da usare sia in combattimento che nei puzzle.

Parlando di eroi, la leggenda dei fumetti Robert Kirkman si è unito al panel come ospite a sorpresa per condividere ulteriori informazioni sull'inclusione di Invincible e The Walking Dead di Skybound Entertainment. Kirkman ha poi offerto al pubblico una prima occhiata al livello Invincible di Funko Fusion e ai personaggi giocabili Invincible e Omni-Man in azione, oltre a un'anteprima di Rick Grimes e Michonne di The Walking Dead.

Tra i partecipanti al panel c'erano anche il CEO e fondatore di 10:10 Games, Jon Burton, e il co-fondatore e responsabile della pubblicazione Arthur Parsons; il vicepresidente delle licenze e dello sviluppo commerciale di Funko, Jason Bischoff; il direttore creativo di Monkeypaw Productions e partner di produzione di Jordan Peele, Ian Cooper, che ha condiviso dettagli entusiasmanti sul fatto che NOPE prenderà vita per la prima volta in forma di videogioco; e il doppiatore preferito dai fan, Kellen Goff, che ha annunciato che riprenderà il suo ruolo di Freddy Fazbear, di Five Nights at Freddy's, in Funko Fusion.

Una linea speciale di personaggi Funko Fusion Funko Pop! basati su alcuni personaggi del gioco sarà disponibile per i fan nel corso dell'estate su Funko.com e presso alcuni rivenditori mondiali. Durante il panel, Funko ha rivelato gli esclusivi personaggi e abiti bonus del gioco che i collezionisti potranno sbloccare riscattando i codici inclusi nei Funko Fusion Pop!, tra cui Mecha Freddy e i cosiddetti abiti “Variant” per i fan Funko, come la variante Slime Pit per He-Man. Questi contenuti si aggiungono agli oltre 60 personaggi e alla loro gamma di outfit Variant già inclusi in Funko Fusion.

Funko Fusion verrà lanciato per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC via Steam il 13 settembre 2024 e per Nintendo Switch e PlayStation 4 il 15 novembre 2024.