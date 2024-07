Mortal Kombat1: Espansione Kaos sovrano

La nuova espansione di Mortal Kombat introdurrà nuovi personaggi e sarà disponibile al 24 settembre

Warner Bros. Games ha annunciatoMortal Kombat1: Espansione Kaos sovrano, la nuova espansione di Mortal Kombat 1 con la Modalità storia e l’aggiunta del Kombat Pack 2 che include sei nuovi personaggi giocabili.

Dopo aver respinto gli invasori che minacciavano la Nuova Era di pace di Liu Kang, Dio del fuoco, Mortal Kombat1: Espansione Kaos sovranoamplia la campagna della storia con una serie di nuovi filmati. Quando una pericolosa minaccia arriva da una linea temporale alternativa guidata dallo spietato Titan Havik, la cui unica missione è gettare i reami nel caos, Liu Kang dovrà radunare i suoi campioni e riporre fiducia nei suoi nemici per sconfiggere questo grave pericolo. Se falliscono, la Nuova Era sarà ridotta all'anarchia.

Nel Kombat Pack 2 vediamo il ritorno di kombattenti che si aggiungono alla crescente schiera di lottatori giocabili: Noob Saibot, con la voce di Kaiji Tang; Cyrax, con la voce di Enuka Okuma e Sektor, con la voce di Erika Ishii, tutti con delle storie emozionanti alle spalle che fanno parte dell'Universo reimmaginato di Mortal Kombat 1. Come Sub-Zero, Bi-Han era lo spietato Gran maestro di Lin Kuei, ma la sua anima è stata rubata da Titan Havik per creare lo scagnozzo perfetto, Noob Saibot che ora si dedica a fomentare l'anarchia. Nato nello Zaki, uno dei tanti sotto clan del Lin Kuei, Cyrax è diventato un prodigio delle arti marziali, caratterizzato da una vena indipendente e un forte desiderio di servire il clan secondo le sue regole, o non servirlo affatto. Cresciuto immerso nella cultura Lin Kuei sotto la tutela dei suoi genitori, Sektor è un combattente dotato nonché il tenente più fidato di Sub-Zero, impegnato a far avanzare il futuro del clan ad ogni costo.

Kombat Pack 2 porta in tavola anche una nuova schiera di combattenti ospiti con Ghostface, l'identità che gli antagonisti assumono nel film horrorScream, con la voce di Roger L. Jackson; T-1000, il temibile assassino cibernetico dal filmTerminator 2: Il giorno del giudizio (1991), con la voce e l'aspetto dell'attore Robert Patrick; e Conan il barbaro, il possente guerriero del film Conan il barbaro (1982), con l'aspetto dell'attore Arnold Schwarzenegger.

Inoltre, le Animality, le mosse finali preferite dai fan, torneranno come aggiornamento gratuito dei contenuti per tutti i possessori di Mortal Kombat 1. Permettendo ai personaggi di trasformarsi nel loro spirito animale per annientare gli avversari sconfitti, leAnimality possono essere eseguite da tutti i combattenti giocabili e saranno disponibili insieme all'uscita di Mortal Kombat1: Espansione Kaos sovrano.

Tutti i possessori di Mortal Kombat 1 riceveranno anche una skin del personaggio MK 95 Scorpionispirata al film originale Mortal Kombat (1995), disponibile subito.

Guarda e condividi il trailer di presentazione Mortal Kombat™1: Espansione Kaos sovrano

A partire da oggi, i possessori di Mortal Kombat 1 possono preordinare l'espansione Mortal Kombat1: Espansione Kaos sovrano per 49,99€ (prezzo consigliato al pubblico) che include l'espansione della storia a filmati e sei combattenti giocabili all'interno del Kombat Pack 2. L'espansione della storia insieme a Noob Saibot, Cyrax, e Sektor sarà disponibile dal 24 settembre. Ghostface, T-1000, e Conan the Barbarian saranno rilasciati dopo il lancio, e i possessori diMortal Kombat 1: Khaos Reigns avranno l'accesso anticipato una settimana prima. Ricorda che Kombat Pack 2 non è disponibile come pacchetto personaggi indipendente.

I possessori di Mortal Kombat 1 possono preordinare il pacchetto Mortal Kombat1: Espansione Kaos sovrano per 59,99€ (prezzo consigliato al pubblico), garantendosi l'accesso immediato al precedente Kombat Pack, che include la skin del personaggio di Jean-Claude Van Damme per Johnny Cage; sei personaggi giocabili DLC: Omni-Man, Quan Chi, Peacemaker, Ermac, Patriota e Takeda Takahashi, e cinque combattenti Kameo DLC: Tremor, Khameleon, Janet Cage, Mavado e Ferra.

Inoltre, per i nuovi giocatori, il Kombat Pack è già disponibile come parte di Mortal Kombat 1 Premium Edition o può essere acquistato separatamente.

Tutti i preordini riceveranno quattro nuove skin al lancio, incluseWedding Scorpion, Empress Mileena, e le versioni classiche Ultimate Mortal Kombat 3 di Sub-Zero e Noob Saibot.

Sviluppato dai Nether Realms Studios,

