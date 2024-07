Perimetro e realme annunciano il progetto vincitore del Portrait Master Academy

Perimetro, Community Magazine Indipendente, e realme, il marchio di smartphone in più rapida crescita al mondo, sono entusiasti di annunciare che il progetto vincitore delPortrait Master Academy, realizzato da Perimetro in collaborazione conrealme, è ‘Continuous Cruising’ di Elisa Mazzuca.

Il lavoro di Elisa Mazzuca, realizzato nel corso delle settimane dell’Academy, è stato selezionato tra i dieci progetti finali dalla giuria dei docenti composta daAlessandro Treves, Claudio Composti, Emilia Jacobacci, Jonathan Santoro, Massimo Zanusso, Mattia Zoppellaro, Roberta Krasnig, Sebastiano Leddi, Veronica Iurich e Paco Xiao.

‘Continuous Cruising’ di Elisa Mazzuca ha ottenuto i voti più alti in tutti gli ambiti di valutazione, inclusa la capacità d'uso dello smartphone, lo sviluppo del linguaggio fotografico, l'originalità e l'impatto della storia. La giuria dei docenti ha riconosciuto il suo talento nel comunicare la complessità e l'atmosfera unica della vita dei boaters attraverso le sue fotografie offrendo una testimonianza della creatività e dell’autenticità di Elisa Mazzuca nel raccontare storie attraverso la fotografia mobile.

Il progetto è stato presentato il 22 maggio a conclusione del Portrait Master Academy, realizzato da Perimetro in collaborazione con realme, un percorso di formazione che ha coinvolto i 10 fotografi, provenienti da tutto il paese:Giannicola Battaini, Marco Bonomo, Marco Coniglione, Gabriele Conti, Danilo Currò, Leila Learn, Federica Teoli, Fracesca Tilio ed Elizabeth Zhivkovache hanno avuto l'opportunità di seguire una serie di incontri teorici e pratici volti ad approfondire le tecniche e le possibilità della fotografia mobile rivolta al ritratto, sperimentando l'utilizzo dello smartphone fornito durante il corso per creare ritratti fotografici di alta qualità.

"Il percorso fatto insieme per realme Portrait Master Academy è stata un'esperienza stimolante” ha dichiarato Sebastiano Leddi, fondatore di Perimetro e Course Leader dell’Academy. "Abbiamo visto un grande entusiasmo tra i partecipanti e un notevole sviluppo delle capacità dei fotografi durante il corso. Siamo orgogliosi di aver collaborato con realme per offrire loro, gratuitamente, questa opportunità di formazione e crescita".

Perimetro e realme sono entusiasti dei risultati ottenuti con realme Portrait Master Academy e si impegnano a continuare a sostenere la formazione e lo sviluppo dei talenti emergenti nel campo della fotografia.

Per ulteriori informazioni sulla realme Portrait Master Academy e sui progetti dei partecipanti si rimanda al sito web di Perimetro