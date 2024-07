Parigi 2024 - Giuffrida 'derubata' in semifinale judo: addio oro

Giuffrida è stata penalizzata come l'avversaria: per Krasniqi, che ha ripetutamente evitato le prese dell'italiana, si è trattato della prima indolore sanzione.

Spettacolo - Odette Giuffrida 'derubata' e sconfitta nella semifinale del judo, categoria -52 kg, alle Olimpiadi di Parigi 2024. L'azzurra, nella sfida con la kosovara Distria Krasniqi, ha perso per hansoku-make dopo aver ricevuto 3 sanzioni. Il terzo shido - il decisivo cartellino giallo - è stato comminato alla 29enne atleta romana con una decisione a dir poco fiscale. Giuffrida è stata penalizzata come l'avversaria: per Krasniqi, che ha ripetutamente evitato le prese dell'italiana, si è trattato della prima indolore sanzione. Per l'azzurra, invece, è stata determinante e il provvedimento ha provocato la sconfitta. Giuffrida tornerà sul tatami per la finale per il terzo posto e per la medaglia di bronzo.