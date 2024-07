Parigi 2024 - Italia bronzo 4x100 stile libero: terza medaglia azzurra

Il quartetto formato da Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Paolo Conte Bonin e Manuel Frigo ha chiuso in 3'10''70.

Oro agli Stati Uniti, argento all'Australia

Spettacolo - L'Italia medaglia di bronzo nella 4x100 stile libero maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Oro agli Stati Uniti, argento all'Australia. E' la terza medaglia italiana dopo l'argento di Filippo Ganna nella cronometro maschile di ciclismo e il bronzo di Luigi Samele nella sciabola. Il quartetto formato da Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Paolo Conte Bonin e Manuel Frigo ha chiuso in 3'10''70. Gli Usa hanno trionfato in 3'09''29, davanti all'Australia seconda in 3'10''35. La gara dell'Italia, dopo la frazione iniziale di Miressi, è decollata con Ceccon che ha portato gli azzurri in zona podio, fino al secondo posto. Conte Bonin ha retto al ritorno di Australia e Cina, consentendo a Frigo di chiudere con una frazione eccellente, coronata con la conquista di un bronzo straordinario.

Nella finale della 4x100 femminile, ottavo posto per l'Italia con Sofia Morini (54"16), Chiara Tarantino (54"27), Sara Curtis (54"24), Emma Virginia Menicucci (53"84): le azzurre chiudono in 3'36"51 nella gara che incorona l'Australia davanti a Usa e Cina. Nei 100 rana maschili, Nicolò Martinenghi conquista un posto in finale con il sesto tempo complessivo. Ludovico Viberti invece deve affrontare lo spareggio con il tedesco Melvin Imoudu.