Parigi 2024 - Ganna argento a cronometro: chi è l'uomo-jet del ciclismo

L'azzurro, che 2 giorni fa ha compiuto 28 anni, oggi 27 luglio chiude al secondo posto nella cronometro individuale maschile ai Giochi.

In archivio, anche una vittoria di tappa alla Vuelta 2023

Spettacolo - Filippo Ganna medaglia d'argento alle Olimpiadi di Parigi 2024. L'azzurro, che 2 giorni fa ha compiuto 28 anni, oggi 27 luglio chiude al secondo posto nella cronometro individuale maschile ai Giochi. Ganna, che potrebbe chiudere a Parigi la sua carriera olimpica, aggiunge un'altra perla ad un palmares di livello assoluto. L'atleta di Verbania, professionista su strada dal 2017, in carriera aveva già conquistato un oro olimpico trionfando a Tokyo 2020 nell'inseguimento a squadre, in una gara impreziosita dal nuovo record del mondo (3'42''032). Ganna vanta un curriculum inimitabile grazie ai 6 titoli iridati nell'inseguimento individuale (nel 2016, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023), impresa mai compiuta da nessun altro nell'universo delle bici. Il piemontese si è tolto soddisfazioni anche nelle corse ha tappe: ha vinto 4 frazioni al Giro d'Italia 2020, 2 nel Giro 2021 e 1 nel 2024. In archivio, anche una vittoria di tappa alla Vuelta 2023.