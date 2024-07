Netanyahu da Biden: Grazie per i 50 anni di sostegno a Israele

Gli incontri, parte della visita di alcune ore di Netanyahu alla Casa Bianca, avvengono il giorno dopo che il leader israeliano ha pronunciato un discorso di sfida a una riunione congiunta del Congresso.

Attualità - "Da un orgoglioso sionista ebreo ad un orgoglio sionista irlandese americano, ti voglio ringraziare per i 50 anni al servizio dell'America e 50 anni di sostegno ad Israele". Così Benjamin Netanyahu oggi, 25 luglio, a Joe Biden prima del loro colloquio bilaterale alla Casa Bianca. "Sono ansioso di discutere con te oggi e di lavorare con te nei prossimi mesi alle importanti questioni che abbiamo davanti", ha detto Netanyahu salutando Biden. Il premier israeliano ha poi ricordato di conoscere Biden da 40 anni, mentre il'81enne Presidente americano ha sottolineato di aver conosciuto tutti i premier israeliani dai tempi di Golda Meier, secondo quanto riferisce Times of Israel. Il presidente Joe Biden e la vicepresidente Kamala Harris terranno oggi incontri bilaterali separati con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

Gli Usa ritengono di essere nelle fasi finali della conclusione di un accordo che dovrebbe sospendere i combattimenti a Gaza e consentire la liberazione degli ostaggi. Gli incontri, parte della visita di alcune ore di Netanyahu alla Casa Bianca, avvengono il giorno dopo che il leader israeliano ha pronunciato un discorso di sfida a una riunione congiunta del Congresso. Netanyahu ha respinto le critiche delle organizzazioni internazionali sulla condotta di Israele, ha affermato senza prove che l’Iran finanzia i manifestanti filo-palestinesi e ha promesso che Israele non si accontenterà di niente di meno che della “vittoria totale”. Biden, che questo fine settimana ha annunciato che si ritirerà dalla corsa presidenziale, ha segnalato che la fine della guerra a Gaza rimane una priorità assoluta nei suoi ultimi mesi in carica.

Ha ripetutamente affermato che un accordo di cessate il fuoco era imminente, anche se gli Stati Uniti e gli altri partner negoziali sono rimasti frustrati per mesi dalla mancanza di un accordo. La prima fase dell'accordo prevederebbe una pausa di sei settimane nei combattimenti e il rilascio di alcuni ostaggi. La seconda fase dell’accordo proseguirebbe con la cessazione delle ostilità, mentre Hamas e Israele negozierebbero un cessate il fuoco permanente, determinando il ritiro delle forze israeliane da Gaza. L’incontro di Biden oggi sarà il suo primo faccia a faccia con Netanyahu da quando il presidente si è recato in Israele nei giorni successivi agli attacchi del 7 ottobre 2023. “Continuerò a lavorare per porre fine alla guerra a Gaza, riportare a casa tutti gli ostaggi, portare pace e sicurezza in Medio Oriente e porre fine a questa guerra”, ha detto Biden ieri, durante il suo discorso dallo Studio Ovale.

E quello che ci dicono e che continuano a dimostrare è che stanno lavorando per cercare un accordo

Biden ha appoggiato fortemente Israele nel periodo immediatamente successivo agli attacchi di Hamas, ma a mano a mano che Netanyahu continuava a lanciare attacchi su Gaza a tutto campo, è diventato più critico, invitando i leader israeliani a consentire maggiori aiuti nel territorio, dove si trovano quasi 2 milioni di civili, che soffrono la fame, con un sistema sanitario al collasso. Un alto funzionario dell’amministrazione americana ha detto che Biden e Netanyahu discuteranno una serie di questioni, tra cui le minacce in corso nei confronti di Israele, gli sviluppi a Gaza, la situazione umanitaria e i negoziati in corso sul rilascio degli ostaggi e sull’attuazione di un cessate il fuoco. Il funzionario, che ha parlato sotto garanzia di anonimato, ha ribadito che il quadro dell’accordo è ampiamente concordato e che i leader sono ora concentrati sulla fase di attuazione.

Il funzionario, che non ha guardato il discorso di Netanyahu al Congresso e ha rifiutato di commentarlo, ha espresso ottimismo sul fatto che un accordo rimane a portata di mano, anche se ha rifiutato di fissare una tempistica. Dopo che Biden e Netanyahu avranno avuto un incontro bilaterale nello Studio Ovale, i due leader incontreranno le famiglie degli americani tenuti in ostaggio da Hamas. Includendo le famiglie, la Casa Bianca spera di diffondere il messaggio secondo cui Netanyahu deve smettere di fare nuove richieste e deve accettare l'accordo sul cessate il fuoco, hanno detto funzionari a conoscenza della questione. Il governo di Netanyahu sta negoziando per il rilascio di oltre 100 ostaggi israeliani, anche se si ritiene che molti di loro siano morti. "Non riportare a casa gli ostaggi equivarrebbe a un fallimento totale", ha detto Jon Polin, il padre dell'ostaggio americano Hersh Goldberg-Polin, in un'intervista al Washington Post.

Polin ha ribadito questo messaggio a Netanyahu durante un incontro con il primo ministro israeliano all’inizio di questa settimana al Watergate Hotel di Washington. Il messaggio di Netanyahu alle famiglie è stato che il suo governo si stava avvicinando ad un accordo di cessate il fuoco e di rilascio degli ostaggi, un messaggio che i parenti hanno giudicato insoddisfacente. “Ha detto che ci stiamo avvicinando. Non ho idea se pensasse che questo ci avrebbe placato, ma per la maggior parte di noi non è stato così”, ha detto Polin. Dall’inizio della guerra di Gaza, Netanyahu è stato criticato per aver anteposto i suoi obiettivi militari, legati alla distruzione totale di Hamas, all’urgenza di garantire il rilascio degli ostaggi.

All’inizio di questa estate, gli Stati Uniti hanno attribuito la colpa ad Hamas per aver aggiunto nuove richieste all’accordo, ma la prospettiva è cambiata all’inizio di questo mese, quando Netanyahu ha ordinato al capo del Mossad David Barnea di avanzare nuove richieste che spostassero i paletti, hanno detto fonti diplomatiche, dietro garanzia di anonimato. Secondo le nuove condizioni, Israele non accetterebbe di ritirare le sue forze dal corridoio lungo il confine egiziano, hanno detto i diplomatici. Israele non consentirebbe inoltre l'accesso illimitato agli abitanti di Gaza che cercano di tornare alle loro case nel nord, insistendo affinché alle sue forze sia consentito istituire posti di blocco, per monitorare il movimento degli sfollati. Ieri un alto funzionario dell'Amministrazione ha detto che gli Stati Uniti sperano che sia Israele che Hamas si muovano su alcune cose per concludere un accordo, ma non ha spiegato i dettagli.

Il Dipartimento di Stato ha utilizzato un linguaggio molto meno conflittuale nei confronti di Israele, nel descrivere la sua posizione negoziale nei colloqui. Interrogato sulla posizione negoziale di Israele, il portavoce del Dipartimento di Stato Matthew Miller ha dichiarato: “Ci siamo impegnati con loro nel corso delle ultime settimane, cercando di superare le ultime differenze. E quello che ci dicono e che continuano a dimostrare è che stanno lavorando per cercare un accordo”.