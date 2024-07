Test Drive Unlimited Solar Crown svela The Collector, un nuovissimo trailer per chi ama le belle auto e sogna di costruire la propria collezione. L'ultimo trailer della nostra serie che presenta le diverse esperienze di guida (dopo The Cruiser, The Racer & The Explorer), presenta diversi modelli del prestigioso marchio italiano Ferrari, tutti disponibili nel gioco, e illustra la passione dei giocatori per questi veicoli eccezionali.

SCOPRI The Collector, IL NUOVO TDUSC TRAILER:

https://www.youtube.com/watch? v=00B82JWkT_A

Collezionare automobili: molto più di una passione

Queste vetture sono apprezzate dai collezionisti sia per il piacere di guidarle, sia per il piacere di ammirarle. In TDUSC, ogni giocatore ha il proprio garage fisico dove riporre i vari acquisiti duramente guadagnati dalle avventure sull'isola di Hong Kong.

Ferrari: unire qualità, velocità ed eleganza

Fin dalla sua creazione nel 1947, il famoso marchio italiano Ferrari si è ritagliato un posto nel settore automobilistico di lusso e ad alte prestazioni come simbolo di prestazioni, prestigio ed eleganza grazie alle sue auto iconiche. TDUSC mette in mostra questi eccezionali speedster, con dieci modelli disponibili, tra cui:

La mitica 250 GTO (1962), perfetto connubio tra prestazioni e design, che riassume in un'unica vettura la filosofia Ferrari

La 308 GTS (1977), una cabriolet che occupa un posto speciale nel cuore di molti affezionati del Marchio

La F40 (1987), la supercar Ferrari più iconica di tutti i tempi che celebra il 40° anniversario del marchio

La Enzo Ferrari (2002), autentica espressione del know-how e delle tecnologie d'avanguardia della Formula 1 dei primi anni 2000

La 812 Superfast (2017), una delle massime espressioni del layout automobilistico più tradizionale della Ferrari: la berlinetta V12 aspirata con motore anteriore

Per acquistare uno di questi veicoli, i giocatori potranno recarsi in una concessionaria dedicata al marchio e farne un giro, grazie alla funzione Test Drive, prima di finalizzare l’acquisto.

Un'edizione Physical Collector per Test Drive Unlimited Solar Crown

Dai un'altra occhiata a The Cruiser, The Racer & The Explorer, i primi tre trailer della nostra serie sulle diverse esperienze di guida disponibili in Test Drive Unlimited Solar Crown:

https://www.youtube.com/watch? v=-bDjhsshRZY&t

https://www.youtube.com/watch? v=04AkO7LJI2A