GEEKOM Mini PC A8 - Scontato del 22% su Amazon

Il GEEKOM A8 non è solo un mini PC, è un'opera d'arte. Il suo design minimalista, racchiuso in un elegante chassis in alluminio unibody da 0,47 litri, vanta angoli arrotondati e una finitura opaca resistente alle impronte digitali e ai graffi. Che sia posizionato su una scrivania minimalista o in un ambiente di lavoro creativo, l'A8 si integra perfettamente con qualsiasi stile, elevando l'estetica del tuo spazio.

Prestazioni di ultima generazione:

Alimentato dal processore AMD Ryzen 8040 con architettura Zen 4, l'A8 sprigiona una potenza senza precedenti. Con un massimo di otto core CPU Zen 4, 16 thread e 16 MB di cache L3, affronta senza sforzo qualsiasi attività, dalle semplici operazioni quotidiane ai carichi di lavoro più intensi. Preparati a vivere un'esperienza di computing fluida e reattiva che ti sorprenderà.

Intelligenza artificiale al servizio del futuro:

Dotato di un'unità di elaborazione neurale (NPU) dedicata, l'A8 rivoluziona il computing AI. Esegue carichi di lavoro AI del 60% più velocemente rispetto alle generazioni precedenti, aprendo le porte a un mondo di possibilità. Dalla risposta alle domande alla generazione di contenuti multimediali, dall'automazione delle attività aziendali all'accelerazione dei progetti creativi, l'A8 ti permette di esplorare nuove frontiere di produttività e innovazione.

Grafica immersiva che ti cattura:

La scheda grafica Radeon 780M con architettura RDNA3 porta l'esperienza visiva a un livello superiore. I suoi 12 CU con clock fino a 2800 MHz garantiscono prestazioni grafiche eccezionali, che si tratti di giocare ai titoli AAA più impegnativi o di goderti contenuti multimediali in alta definizione. Supporta DirectX 12 Ultimate, ray tracing hardware e shading a frequenza variabile per offrirti un gameplay fluido e dettagli mozzafiato che ti lasceranno senza fiato.

Connettività versatile per un mondo senza limiti:

Con un'ampia gamma di porte, tra cui HDMI 2.0, USB4, Type-C full-function e USB-A, l'A8 ti offre una connettività senza pari. Collega fino a quattro display 4K o un singolo display 8K per un'esperienza visiva immersiva e sfrutta la porta USB4 da 40 Gbps per trasferimenti di dati velocissimi e connessioni stabili con periferiche esterne e dispositivi di archiviazione.

Rete ad alta velocità per connessioni senza compromessi:

L'Ethernet da 2,5 Gbps garantisce una connessione internet cablata veloce e stabile, ideale per giochi online senza lag, streaming video 8K e VR in tempo reale. Inoltre, il supporto degli ultimi standard WiFi 6E e Bluetooth 5.2 ti assicura una connettività wireless più veloce, sicura e affidabile, pronta a soddisfare le tue esigenze sempre connesse.

Affidabilità garantita per una tranquillità assoluta:

GEEKOM è sinonimo di affidabilità. Ogni A8 viene sottoposto a rigorosi test di durata e stabilità per garantire prestazioni durature nel tempo. Inoltre, la garanzia limitata di 3 anni ti offre la massima tranquillità, sapendo che puoi contare su un supporto professionale sempre pronto ad assisterti.

GEEKOM A8: non solo un mini PC, ma un concentrato di potenza, intelligenza e stile che rivoluzionerà il tuo modo di lavorare, creare e giocare.

Acquistalo ora con il 22% di sconto su Amazon, clicca QUI