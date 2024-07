TIEBREAK: CONTENUTI DELLA SUA VERSIONE COMPLETA

Dai un'occhiata alla pagina Steam di TIEBREAK

NACON e Big Ant Studios svelano un nuovo video per TIEBREAK: gioco ufficiale dell'ATP e WTA che mostra il nuovo gameplay e i contenuti che verranno incorporati da oggi fino al suo lancio il 22 agosto 2024 su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC (Steam). La versione per Nintendo Switch verrà lanciata in un secondo momento.

Disponibile in accesso anticipato su Steam dal 18 gennaio 2024, TIEBREAK continua ad evolversi, perfezionando il gameplay in vista della sua uscita completa su PC e console il 22 agosto 2024. Con l'obiettivo di progettare la simulazione di tennis più completa e realistica in un videogioco. , Big Ant Studios illustra i diversi aspetti del gameplay e dei contenuti che i giocatori potranno scoprire:

Un roster impressionante di oltre 120 giocatori professionisti: il gioco presenta rappresentazioni ultra realistiche dei migliori tennisti e giocatrici di oggi, ognuno fotografato con il proprio stile di gioco. Gioca nei panni delle leggende del tennis Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer, o nei panni di star attuali come Coco Gauff, Iga Swiatek, Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka e Jannik Sinner.

per garantire un'esperienza pratica coinvolgente e autentica, il team di sviluppo ha ricreato meticolosamente le tecniche iconiche dei giocatori. Scopri la famosa preparazione del servizio di Nadal e l'iconico rovescio di Roger Federer, nonché i gesti e le tecniche speciali di ogni giocatore del roster. Giocare contro Novak Djokovic sull'erba o Coco Gauff sul cemento sarà molto diverso: l'intelligenza artificiale è stata sviluppata con il supporto di precisi dati reali per ricostituire gli stili e gli schemi di gioco dei giocatori, a seconda della superficie.

: rivivi le partite più memorabili della carriera di Novak Djokovic in una modalità tutta nuova, la Novak Djokovic Slam Challenge. Ascolta i preziosi consigli di Novak Djokovic, rivivi le sue vittorie e prova a cambiare il corso della storia vincendo le partite in cui non è riuscito.

Contenuti con licenza ufficiale ATP e WTA: TIEBREAK offre un'ampia varietà di modalità di gioco, sia online che offline, inclusa una modalità Carriera completa che ti consente di giocare l'intera stagione ATP e WTA, comprese le prestigiose ATP Masters 1000, WTA 1000 Series, ATP e WTA 500, ATP e WTA 250, nonché le Nitto ATP Finals e le WTA Finals Riyadh. Il gioco ti dà anche la possibilità di creare i tuoi stadi, tornei e persino giocatori, con tutti gli strumenti forniti dall'Accademia.

