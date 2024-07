KONAMI presenta la Stainless Steel Dark Magician Girl

DISPONIBILE IN PRE-ORDER IN EUROPA VIA AMAZONUn incredibile oggetto da collezione uscito finora solo in Giappone

Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) è felice di annunciare la Stainless Steel Dark Magician Girl da Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI (GCC). Questo prestigioso oggetto da collezione arriva in Europa per la prima volta dopo la pubblicazione in edizione limitata in Giappone nel 2019.In uscita il 1° agosto, questa splendida edizione dell'apprendista stregone sarà ancora una volta disponibile solo in numero limitato di copie. I Duellanti di tutta Europa potranno fin da ora aggiungerla alla propria collezione. La Stainless Steel Dark Magician Girl è da oggi in pre-order esclusivo su Amazon.Realizzata in acciaio inossidabile e racchiusa in un elegante espositore protettivo in acrilico lucidato, questa carta non può mancare nella collezione di ogni Duellante. Ogni copia è numerata, il che lo rende un oggetto da collezione davvero unico. La carta presenta l'iconico artwork originale della prima apparizione nel gioco di carte della Ragazza Maga Nera.La Ragazza Maga Nera è uno dei mostri più noti e popolari di Yu-Gi-Oh! GCC. In quanto famosa discepola del fidato Mago Nero di Yami Yugi, può sfruttare il potere del suo mentore per potenziare il proprio. Questo la rende un'aggiunta davvero temibile all'arsenale di ogni Duellante, oltre che una delle carte Yu-Gi-Oh! GCC più adorabili di sempre. La limited-edition Stainless Steel Dark Magician Girl è ora in pre-order su Amazon al prezzo di € 169.