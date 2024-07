Parigi 2024 - Argentina fa reclamo alla Fifa dopo gara con Marocco: Grave incidente

La Federcalcio argentina ha presentato un reclamo alla Fifa, organo direttivo del calcio, dopo un inizio turbolento alle Olimpiadi di Parigi del 2024 nella gara persa con il Marocco e interrotta per circa due ore.

La federazione ha invitato la Fifa ad intervenire sul grave incidente

Spettacolo - La Federcalcio argentina ha presentato un reclamo alla Fifa, organo direttivo del calcio, dopo un inizio turbolento alle Olimpiadi di Parigi del 2024 nella gara persa con il Marocco e interrotta per circa due ore. La federazione ha invitato la Fifa ad intervenire sul "grave incidente". "Quello che è successo in campo è stato uno scandalo", ha detto il tecnico dell'Argentina Javier Mascherano. Il Marocco ha vinto lo scontro del Gruppo B per 2-1, ma l'Argentina ha segnato il pareggio al 16° minuto di recupero. Ciò ha provocato il lancio di oggetti, con alcuni tifosi che hanno fatto irruzione in campo e i giocatori sono stati portati via per la loro sicurezza. Ai tifosi è stato quindi chiesto di lasciare lo stadio con un messaggio proiettato sugli schermi che diceva: "La tua sessione è stata sospesa, per favore lascia lo stadio". Per molto tempo non è stato chiaro se la partita fosse stata sospesa o semplicemente interrotta.

Inoltre, il pareggio dell'Argentina è stato controllato dal Var per un possibile fuorigioco. Poi la gara è ripresa a porte chiuse dopo quasi due ore e l'arbitro Glenn Nyberg ha annullato il gol nel finale dell'Argentina. La partita è durata altri tre minuti, al termine dei quali è stata confermata la vittoria per 2-1 del Marocco. Gli organizzatori olimpici hanno affermato che stanno esaminando l'incidente per comprenderne le cause e trarre le necessarie conclusioni.