Netanyahu al Congresso Usa - Hamas: Discorso pieno di bugie

Attualità - E' ''pieno di bugie'' il discorso che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha tenuto al Congresso americano a Washington. Così Hamas ha condannato il discorso del premier Netanyahu, affermando che dimostra di non essere serio quando parla di voler raggiungere un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. "Il discorso del criminale Netanyahu è pieno di menzogne e di disprezzo per le menti del mondo", ha affermato in una nota Izzat Al-Rishq, uno dei leader di Hamas. Intanto i corpi di cinque ostaggi, rapiti lo scorso 7 ottobre da Hamas, sono stati recuperati dai militari israeliani nel sud della Striscia. Lo riferiscono le Forze di difesa israeliane (Idf). Si tratta di Ravid Katz, 51 anni, Oren Goldin, 33 anni, Maya Goren, 56 anni, il sergente Kiril Brodski, 19 anni e il sergente maggiore Tomer Yaakov Ahimas, 20 anni. In precedenza erano stati tutti dichiarati morti dalle Forze di difesa israeliane, sebbene i loro corpi continuassero a essere trattenuti a Gaza.

Tutti e cinque furono uccisi il 7 ottobre e i loro corpi furono trascinati a Gaza dai terroristi guidati da Hamas, spiega il Times of Israel.