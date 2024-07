Biden - il messaggio agli Usa: Mi ritiro per difendere la democrazia

Ma questo sacro compito non riguarda me Riguarda 'Noi il popolo', dice Biden.

La storia è nelle vostre mani

Attualità - "Ho deciso che il modo migliore per andare avanti è passare il testimone a una nuova generazione. Questo è il modo migliore per unire la nostra nazione". Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, si rivolge alla nazione dallo Studio Ovale con un messaggio dopo la rinuncia alla candidatura per le elezioni del 5 novembre. Biden, con voce ancora segnata dal covid, parla per 11 minuti. "La difesa della democrazia è più importante di qualsiasi titolo. Traggo forza e gioia dal lavorare per il popolo americano. Ma questo sacro compito non riguarda me. Riguarda voi. Le vostre famiglie. Il vostro futuro. Riguarda 'Noi il popolo'", dice Biden. "La cosa grandiosa dell'America è che qui non governano re e dittatori. Lo fa il popolo. La storia è nelle vostre mani. Il potere è nelle vostre mani. L'idea dell'America è nelle vostre mani". "Ho il massimo rispetto per questa carica ma amo di più il mio Paese. È stato l'onore della mia vita servire come vostro presidente", dice.

"Ma la difesa della democrazia, che è in gioco, penso che sia più importante di qualsiasi titolo", afferma.