Netanyahu oggi a Washington - proteste e manifestanti arrestati

Netanyahu dovrebbe intervenire oggi in una sessione congiunta del Congresso, un onore raro per un leader straniero, tra le pesanti critiche alla gestione della guerra a Gaza da parte dell'Amministrazione del presidente americano Joe Biden e dei vertici democratici.

Attualità - La polizia ha arrestato diversi manifestanti all'interno di un edificio che ospita uffici del Campidoglio degli Stati Uniti, un giorno prima che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu arrivi a Washington per parlare a una sessione congiunta del Congresso. I manifestanti erano entrati legalmente nella Cannon House, che ospita uffici e fa parte del complesso del Campidoglio, ha detto ieri la polizia del Campidoglio. Tuttavia, nel palazzo non sono consentite proteste e ai manifestanti è stato chiesto di porre fine alla manifestazione, hanno comunicato le forze dell'ordine. Per la polizia del Campidoglio i manifestanti non hanno obbedito alla richiesta, cosa che ha innescato lo sgombero. Netanyahu dovrebbe intervenire oggi in una sessione congiunta del Congresso, un onore raro per un leader straniero, tra le pesanti critiche alla gestione della guerra a Gaza da parte dell'Amministrazione del presidente americano Joe Biden e dei vertici democratici.

Negli ultimi mesi nel palazzo si erano svolte proteste simili

Secondo i media, la protesta è stata organizzata dal gruppo di attivisti Jewish Voice for Peace. "Siamo qui nell'edificio dove negli ultimi nove mesi e mezzo i membri del Congresso hanno deciso più e più volte di inviare le bombe usate per commettere un genocidio", ha scritto l'organizzazione sulla piattaforma social X. Negli ultimi mesi nel palazzo si erano svolte proteste simili. La visita di Netanyahu a Washington avviene in un momento di turbolenze politiche negli Stati Uniti, a seguito del ritiro di Biden dalla corsa presidenziale. Si prevede che la visita del primo ministro israeliano riporterà l'attenzione sul conflitto a Gaza. Il suo discorso al Congresso si concentrerà sul conflitto. Netanyahu sarà accompagnato nella sua visita dai parenti degli ostaggi catturati negli attacchi del 7 ottobre guidati dal gruppo militante palestinese Hamas. Sia Biden che il candidato presidenziale repubblicano Donald Trump avranno colloqui con Netanyahu.

Secondo quanto riportato dai media, anche la vicepresidente Kamala Harris, probabile sostituta di Biden nella corsa presidenziale del 2024, prevede di incontrare Netanyahu.