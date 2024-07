Annunciato l'uscita del libro The Art and Making of Arcane

Quest'autunno, Riot Games, Fortiche e Melcher Media uniranno le forze con Insight Editions per pubblicare The Art and Making of Arcane , una raccolta della genesi artistica e narrativa della serie animata vincitrice di un Emmy Award, basata su League of Legends e creata da Riot Games con il famoso studio di animazione Fortiche Productions. Scritto da Elisabeth Vincentelli (The New York Times, ABBA Treasures), The Art and Making of Arcane è una cronaca del lavoro artistico realizzato nella prima e nella seconda stagione di Arcane, che ha portato la serie a ottenere riconoscimenti da parte della critica e dei fan e a diventare la prima serie in streaming a vincere l'Emmy come miglior serie animata. Il libro, la cui uscita è prevista per la fine di quest'anno, include materiale inedito einterviste approfondite con le forze creative dietro la serie, tra cui i co-creatori di Arcane Christian Linke e Alex Yee, i responsabili dello studio Fortiche e i registi Pascal Charrue e Arnaud Delord.

Il libro include le prime illustrazioni che mostrano l'evoluzione grafica dei personaggi, splendidi esempi di sfondi e ambientazioni, oltre a interviste con oltre 20 animatori, scrittori, registi, artisti, progettisti di videogiochi, musicisti e altri creatori.

The Art and Making of Arcane sarà pubblicato in tre edizioni: Artifact, Portfolio e Standard. Tutte le edizioni del libro includeranno un poster di Jinx, una mappa rimovibile di Piltover, un modello del mondo, una lettera di Vander, pagine apribili che mostrano i contenuti della prima e della seconda stagione e altro ancora.

Le edizioni Artifact e Portfolio sono corredate di oggetti esclusivi e c'è persino una variante edizione Jinxed molto speciale, limitata a sole 40 copie. Questi tesori non sono disponibili da nessun'altra parte. Dai tarocchi alle stampe artistiche esclusive, dagli autografi al vinile della colonna sonora della prima stagione di Alex Seaver e Alexander Temple, oltre a due fermalibri/statue, ogni confezione contiene oggetti che faranno la gioia dei fan di Arcane e League of Legends, consentendo loro di immergersi ancora di più nell'opera d'arte e nel mondo che amano e di portarne a casa un pezzo speciale.

The Art and Making of Arcane con una copertina alternativa esclusiva per l'edizione Portfolio Un modello in edizione speciale • Un esclusivo libretto di 8 pagine del Giorno del Progresso • Una carta dei tarocchi Arcane, selezionata a caso tra quattro splendidi modelli • Disco in vinile con 22 canzoni tratte dalla stagione 1 di Arcane in una confezione esclusiva per l'edizione Portfolio • Una custodia elegante, rilegata, contenente quattro stampe selezionate a mano della produzione artistica di Arcane, stampate a colori su carta pesante di qualità The Art and Making of Arcane con una copertina alternativa, un cofanetto e due pagine apribili esclusive dell'edizione Artifact, limitata a sole 1000 copie Due splendide statuette fermalibro di Vi e Jinx dipinte a mano in poliresina di alta qualità, alte circa 23 cm Due poster, di cui uno di Jinx dell'edizione Standard e uno esclusivo dell'edizione Artifact Tre modelli, tra cui i modelli delle edizioni Standard e Portfolio e un modello esclusivo dell'edizione Artifact • Un esclusivo libretto di 8 pagine del Giorno del Progresso • I quattro magnifici tarocchi di Arcane • Disco in vinile con 22 canzoni tratte dalla stagione 1 di Arcane in una confezione esclusiva per l'edizione Artifact • Sei stampe artistiche selezionate a mano: quattro dell'edizione Portfolio e due esclusive dell'edizione Artifact Cartolina firmata da Christian Linke, Alex Yee, Arnaud Delord, Bart Maunoury, Jérôme Combe e Pascal Charrue e numerata singolarmente da 1 a 1000 Certificato di autenticità

EDIZIONE JINXED:

Non essendo il tipo da lasciar trascorrere una cerimonia indisturbata, Jinx ha impresso il suo segno indelebile su 40 copie rarissime, totalmente esclusive e distribuite a caso dell'edizione Artifact! Avrete abbastanza fortuna da lasciarvi jinxare?

The Art and Making of Arcane

Le edizioni Standard, Portfolio e Artifact diusciranno il 31 dicembre 2024. L'edizione Standard è già disponibile per il pre-ordine in tutti i punti vendita di libri. Le edizioni Portfolio e Artifact saranno disponibili direttamente da Insight Editions.