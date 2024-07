Guilty Gear -Strive- In arrivo Season Pass 4

Il Season Pass 4 diGuilty Gear -Strive- è aquistabile da oggi, mentre la nuova modalità chiamata “TEAM OF 3” avrà un Open Beta Test il 26 luglio!

Il Season Pass 4 diGuilty Gear -Strive- vedrà tornare alcuni volti conosciuti come Dizzy e Venom e anche Unika dalla serie anime “Guilty Gear Strive: Dual Rulers”. Siamo anche felici di annunciare che l’ultimo personaggio che sarà aggiunto al roster con il SP4 nel 2025 sarà Lucy dalla serie anime “Cyberpunk: Edgerunners”! Questa è la prima collaborazione tra la serie Guilty Gear e il producer dello show CD PROJEKT RED. Maggiori dettagli sull’uscita dei contenuti del Season Pass 4 saranno svelati nel corso dell’anno.

Il SP4 diGUILTY GEAR -STRIVE- è acquistabile da ora con il seguente rilascio dei contenuti:

(4) Additional Characters

Dizzy nel 2024



Venom nel 2025



Unika da “Guilty Gear Strive: Dual Rulers” nel 2025



Lucy da “Cyberpunk: Edgerunners” nel 2025

(2) nuovi Stage

Guilty Gear -Strive- Additional Color Pack* #4

Bonus del Season Pass: Premium Color Pack* (31 colori, 1 per personaggio)– Disponibile dal 22 luglio 2024

La nuova modalità “TEAM OF 3” arriverà presto, mettendo 6 giocatori (due team da 3) in un singolo match attraverso la modalità Versus Online. Questa modalità include un sistema di combattimento 3vs3 in cui i giocatori combattono in base ai ruoli assegnati (Principale o Assist).

L’Assist può compiere diverse azioni e avrà diverse abilità per supportare il giocatore Principale. Le posizioni tra Principale e Assist possono essere variate durante il combattimento. I giocatori possono provare l’Open Beta Test “TEAM OF 3” dal 26 al 29 luglio. Questo beta test non richiede l’acquisto del gioco baseGUILTY GEAR -STRIVE-** e il test includerà tutti i personaggi aggiuntivi fino a Slayer.

L’Open Beta Test diGUILTY GEAR -STRIVE- “TEAM OF 3” includerà:

Tutorial – Impara le basi prima di unirti a un team

Online Match – Lanciati nell’azione con il tuo team di 3

Matchmaking funziona per uno, due o l’intero team di 3



Quando non ci sono abbastanza partecipanti, il team sarà automaticamente diviso per diventare 3 contro 3



I giocatori potrebbero non giocare contro i propri amici in questo open beta test

Arc System Works rilascerò sempre il 22 luglio ancheGUILTY GEAR -STRIVE- BLAZING EDITION, che dà ai giocatori il gioco base più tutti i DLC dai Season Pass 1-4, il Content kit della Ultimate Edition e i Colori Speciali del Guilty Gear 25th Anniversary – una nuova edizione perfetta per chi si vuole approcciare aGUILTY GEAR -STRIVE-.

Inoltre, il Season Pass 1 ha ricevuto un aggiustamento di prezzo che include i 5 personaggi DLC, uno stage aggiuntivo e gli ulteriori contenuti alla storia disponibili in “Another Story”.

Per il trailer:

https://youtu.be/G2_pb6LiRmY

La serie di videogiochi Guilty Gear continua a superare i limiti con il titolo più recente,GUILTY GEAR -STRIVE-, che ha sorpassato i 3 milioni di giocatori in tutto il mondo (tramite versioni in fisico e digitale).Il fighting game 2.5D è disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Steam, Xbox Game Pass, Xbox Series X|S, Xbox One e Windows.