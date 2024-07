Wild West Dynasty uscirà il 22 agosto 2024

Il team di sviluppo Moon Punch Studio e l'editore Toplitz Productions sono entusiasti di annunciare congiuntamente che il periodo di accesso anticipato per Wild West Dynasty si sta ufficialmente avvicinando alla fine.

Il 22 agosto 2024, le porte della fittizia frontiera americana dell'inizio del 19° secolo si apriranno e inviteranno i giocatori a sopravvivere e prosperare, costruendo un futuro non solo per se stessi ma anche per gli altri coloni che decideranno di unirsi alla loro causa .

Dopo un lungo e arduo viaggio attraverso l'accesso anticipato e con l'aiuto del prezioso feedback della community, Wild West Dynasty è pronto a sistemarsi e ad affascinare i giocatori con la sua miscela unica di elementi di gioco che soddisferanno una varietà di stili di gioco.

“Questa è una grande pietra miliare per Wild West Dynasty. Grazie all'aiuto dei giocatori e della community siamo riusciti ad allineare la visione degli sviluppatori con le esigenze e i desideri dei giocatori. Questa è una collaborazione che mostra cosa si può ottenere quando si coinvolge la comunità e la si ascolta davvero”, afferma Szymon Zebialowicz, responsabile dello sviluppo e CEO di Moon Punch Studio.

Dal rilascio originale in accesso anticipato praticamente nulla è stato lasciato di intentato per migliorare o rivedere il gioco su tutti i fronti, ricostruendolo da zero, a partire dalla grafica e dalle prestazioni fino alle funzionalità e all'interfaccia utente. Wild West Dynasty versione 1.0 aggiunge anche nuovi elementi, una nuova storia e una moltitudine di opzioni di gestione per controllare la forza lavoro e le risorse nei tuoi insediamenti, rendendola un'esperienza di gioco completamente nuova.

Caratteristiche: