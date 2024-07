MultiVersus: ecco il primo gameplay di Samurai Jack

Il nuovo trailer anticipa l’arrivo del personaggio Samurai Jack, disponibile nella Stagione 2 dal 23 luglio

Warner Bros. Games ha pubblicato oggi un nuovo trailer di MultiVersus che punta i riflettori suSamurai Jack, il nuovo personaggio che si aggiungerà al sempre più ampio cast dellaStagione 2: Back in Time, prevista per il 23 luglio.

Il fantasma combinaguaiBettlejuice arriverà nella stagione più avanti, prima del prossimo film della Warner Bros PicturesBeetlejuice Beetlejuice, sequel di Beetlejuice (1988), in uscita nelle sale il 6 settembre in Nord America e il 4 settembre a livello internazionale.

Dopo essere stato spedito nel futuro dal malvagio demone Aku, il guerriero conosciuto comeSamurai Jack è in missione costante per tornare al passato. Con la sua ineguagliabile maestria con la spada e la sua incredibile agilità è davvero una forza della natura, e nell'ultimo trailer del gameplay diMultiVersus, vengono mostrate le abilità di combattimento di Samurai Jack come personaggio della schiera dei Picchiatori, mentre usa la lama mistica della sua katana, i movimenti agili dei piedi e i suoi riflessi pronti per mandare a gambe all'aria i suoi avversari. Il video mostra anche un'anteprima alla variante del personaggio,Jack, il guerriero virtuoso, che sarà acquistabile nel gioco dal 23 luglio.

Inoltre, verrà aggiunta aMultiversus la “Ranked Mode”, in occasione dell’inizio dellaStagione 2, il 23 luglio, che darà l’opportunità ai giocatori di giocare partite 1v1 e 2v2 mentre gareggiano per guadagnare punti in classifica che gli permetteranno di ottenere ricompense decorative basate sulla classifica.

LaStagione 2 comprende anche Serbatoio idrico, una nuova mappa dove i giocatori possono combattere sull'iconico serbatoio idrico della Warner Bros., con sorprendenti omaggi ai famosi personaggi e al marchio di Warner Bros Discovery.

Trovi iltrailer ufficiale di Samurai Jack in

MultiVersus

qui: