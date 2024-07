TEKKEN 8 E NIKE ANNUNCIANO UNA PARTNERSHIP

IL DEBUTTO DI UNA NUOVA SERIE DI SNEAKER ALL'EVO 2024 DI LAS VEGAS

Tramite una presentazione sul palco e una diretta streaming all'EVO 2024 Bandai Namco Europe ha svelato una nuova collaborazione con Nike, Inc. per TEKKEN™ 8, portando il più grande marchio di calzature e abbigliamento sportivo al mondo nel leggendario universo del celebre picchiaduro. La partnership comprende alcuni contenuti digitali di gioco che arriveranno nel corso di quest'autunno, tra cui le sneaker Nike Air Foamposite One ispirate a Jin Kazama e Kazuya Mishima. Bandai Namco e Nike hanno anche annunciato a sorpresa la possibilità per i partecipanti alla fiera di acquistare in esclusiva un'edizione limitata delle Nike Air Foamposite One "Kazuya Mishima".

https://www.youtube.com/watch? v=50V9hOHXdOI

https://static.bandainamcoent. eu/press-kits/2024/T8/2024.07. 22_T8_NIKE_Assets.zip

In occasione dell'EVO, il Project Director diTEKKEN Katsuhiro Harada, il Game Director di TEKKEN 8 Kohei Ikeda e il Producer Michael Murray sono saliti sul palco per annunciare la collaborazione con Nike. Ai fan sono state fornite alcune anticipazioni sui futuri contenuti Nike che arriveranno presto nel gioco, grazie a un trailer che mostra chiaramente diversi personaggi indossare le Nike Air Foamposite One e l'iconico Swoosh Nike che adorna i cartelloni pubblicitari sullo sfondo in una versione speciale di Times Square ispirata al livello del gioco Piazza urbana.

Come finale, Harada, Ikeda e Murray hanno raggiunto sul palco Juan Huerta, Senior Designer - Graphic Design di Nike, per l'annuncio definitivo. Hanno sorpreso i fan svelando le Nike Air Foamposite One "Kazuya Mishima" nella loro versione reale. Le nuove sneaker nere lucide e brillanti, in linea con lo stile del personaggio che le ha ispirate, erano disponibili in quantità estremamente limitata e potevano essere acquistate solo tramite la app Nike da tutti gli utenti geolocalizzati all'EVO. Bandai Namco e Nike sveleranno maggiori informazioni sulla collaborazione "Nike xTEKKEN" nel corso dell’autunno, tra cui i contenuti di gioco già pianificati.

TEKKEN 8

è il seguito del leggendario franchise di picchiaduro attualmente disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam.