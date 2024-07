EMANCIPO annuncia l'uscita del suo nuovo singolo Viaggio nei corpi

EMANCIPO, giovane cantautore emergente originario di Rocca di Papa, nei Castelli Romani, è entusiasta di annunciare l'uscita del suo nuovo singolo intitolato "Viaggio nei corpi". Il brano sarà disponibile dal 19 luglio 2024 e rappresenta una profonda riflessione sulle relazioni moderne, spesso caratterizzate da conoscenze superficiali e distacco emotivo. Il 21 luglio sarà inoltre pubblicato il videoclip ufficiale.

Informazioni sull'artista:

Emanuele Cipolletti, conosciuto con il nome d'arte EMANCIPO, ha iniziato il suo percorso artistico a soli 14 anni come chitarrista in diverse band locali, per poi dedicarsi alla sua vera passione: il canto e la scrittura di testi. Cresciuto a Rocca di Papa, Emanuele trae ispirazione dalla vita quotidiana e dalla società contemporanea, trattando sia emozioni personali che temi universali spesso trascurati, con originalità e sensibilità. Nel settembre del 2021 è stato pubblicato il suo primo EP "Finto Panorama", composto da cinque brani.

Guarda il video su YouTube

Descrizione della canzone:

"Viaggio nei corpi" nasce da un periodo di riflessione personale dopo la conclusione di una significativa storia d'amore. EMANCIPO descrive un momento della sua vita in cui le persone non riescono a creare veri legami e le relazioni si riducono a semplici interazioni fisiche, dominate da attimi fugaci, dove l'indifferenza e il distacco emotivo prevalgono. Il brano esplora questa dinamica, comune a molti, in cui le relazioni e le persone sono interscambiabili e si è convinti che l'amore non sia il fine ultimo, ma solo una malattia da curare.

Nominativi autori:

- Autore: Emanuele Cipolletti

- Compositori: Emanuele Cipolletti, Flavio Zampa, Gianmarco Ricasoli (Impronte Records)

- Mastering: Forward Studios (Carmine Simeone)

- Video ideato da: Emanuele Cipolletti, Alessandra Liciani, Naomi Vanhaverbeke Polo

- Produzione Video e Regia di: Ronphi Media

Disponibilità e Contatti: Per ulteriori informazioni, interviste e richieste di media, contattare [email protected].