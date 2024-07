realme C63, arriva lo smartphone con il miglior rapporto qualità-prezzo

Il nuovo dispositivo è stato presentato in occasione dell'Amazon Prime Day

realme, il marchio di smartphone in più rapida crescita al mondo, è entusiasta di annunciare il lancio di realme C63, il primo della serie C e nella sua fascia di prezzo, realizzato in materiali particolarmente pregiati e dotato dell'esclusiva ricarica rapida da 45W, che con una ricarica di 1 minuto consente 1 ora di chiamata, nonché di funzionalità AI.

Durante l'Amazon Prime Day, molti dei nuovi modelli realme hanno conseguito ottime performance di mercato, in particolare, realme ha registrato risultati notevoli con 4 modelli che si sono classificati tra i primi 20 smartphone fra le novità di Amazon, fra cui realme GT 6T, realme 12 Pro e realme C65. Il lancio di realme C63, molto atteso, ha quindi suscitato una notevole attenzione.

Design in pelle vegana con finiture durevoli e resistenza alle cadute

realme C63 è stato progettato con una copertura posteriore in pelle vegana di alta qualità, caratteristica in passato riservata ai soli top di gamma. Questo design, per il quale realme ha scelto una texture in similpelle superiore a quella di altri device della sua categoria, è allo stesso tempo resistente alle macchie. realme C63 è l’unico in questo segmento di prezzo ad essere dotato di una cornice in metallo per il modulo fotografico, che a fronte di un costo produttivo più elevato offre una maggiore resistenza.

Inoltre, realme lab ha fornito la certificazione di elevata affidabilità per il realme C63: il dispositivo non ha mostrato alcun difetto evidente dopo una caduta da un metro su una lastra di pietra e resiste ai danni causati dalle cadute quotidiane, risparmiando ulteriori costi di sostituzione o riparazione del dispositivo.

realme Lab ha certificato l'alta affidabilità del realme C63 che, con la sua struttura metallica ultraresistente, non ha riportato alcun difetto dopo una caduta di 1 metro su una lastra di pietra.

Il dispositivo resiste efficacemente ai danni causati dalle cadute quotidiane, risparmiando costi aggiuntivi per la sostituzione o la riparazione. Inoltre, il realme C63 supporta la certificazione IP54, che garantisce che l'infiltrazione di polvere non influisca sul normale funzionamento del device e fornendo anche una protezione waterproof dagli spruzzi d'acqua.

Carica rapida da 45W e batteria da 5000 mAh con certificazione TÜV Rheinland Safe Fast-Charge System, unica nel segmento di mercato

realme C63 è il primo smartphone in questa fascia di prezzo dotato del primo caricatore rapido da 45W in grado di ricaricare il telefono fino al 50% in 30 minuti, garantendo un'ora di autonomia con un solo minuto di ricarica. Inoltre, realme C63 ha ottenuto la certificazione TÜV Rheinland Safe Fast-Charge System, unica nel segmento, che indica che il sistema di ricarica dello smartphone è stato sottoposto a test rigorosi e soddisfa i più elevati standard di sicurezza.

realme C63 è alimentato da un processore dotato di architettura octa-core, che offre vantaggi sia in termini di prestazioni che di efficienza.

Esperienze AI di livello Flagship: Air Gestures, Rainwater Touch e Mini Capsule 2.0

realme C63 porta nuovi progressi nelle funzioni AI introducendo le funzioni di Air Gestures e Rainwater Smart Touch, in precedenza disponibili solo nelle serie numeriche e GT di realme.

Queste due funzioni si basano sull'analisi delle esigenze quotidiane degli utenti e consentono loro di utilizzare i dispositivi senza toccare lo schermo anche mentre svolgono le loro attività quotidiane. Rainwater Smart Touch assicura un utilizzo fluido del dispositivo anche in condizioni di pioggia, e realme C63 è dotato anche di riduzione del rumore delle chiamate AI e dell'apprezzata funzione Mini Capsule 2.0.

Prezzi e disponibilità

realme C63 è disponibile in due colori, Leather Blue e Jade Green, e sarà disponibile a un prezzo early-bird a partire da 179,99 € per la variante 8GB+256GB fino a fine agosto. realme 12 4G nella variante 8+512GB sarà anch’esso disponibile in sconto nell’open market 299,99 € anziché 319,99 € fino alla fine di agosto.