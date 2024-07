DJI Agriculture rileva che l’industria globale dei droni agricoli è in forte espansione

Oltre 300.000 droni operano a livello globale, trattando più di 500 milioni di ettari di terreni agricoli in tutto il mondo DJI Agriculture, leader globale nel facilitare l’innovazione agricola attraverso la tecnologia dei droni, presenta il suo Agriculture Drone Industry Insight Report (2023/2024), che mostra un settore globale dei droni agricoli in forte espansione nel 2023. Coprendo le iniziative politiche e le applicazioni emergenti dei droni, il rapporto offre un quadro completo panoramica per orientarsi nel panorama in evoluzione della tecnologia dei droni agricoli per il 2023/2024.

"DJI Agriculture mira ad aumentare l'efficienza della gestione dei terreni agricoli sfruttando soluzioni digitali e droni intelligenti, il tutto dando priorità alla sostenibilità ambientale", ha affermato Yuan Zhang, responsabile delle vendite globali presso DJI Agriculture. “Questo rapporto evidenzia che i governi e gli agricoltori di tutto il mondo stanno adottando i droni agricoli e le tecniche di agricoltura intelligente per migliorare la produzione alimentare in modo più scientifico, sostenibile ed ecologico”.

Principali risultati del rapporto 2023/2024

La rapida adozione dei droni agricoli in tutto il mondo testimonia il potere di trasformazione delle tecnologie emergenti nel settore agricolo. Entro la fine di giugno 2024, i droni agricoli hanno già trattato più di 500 milioni di ettari di terreni agricoli in tutto il mondo.

La notevole efficienza di questi droni ha portato a risparmi sostanziali, inclusa una riduzione complessiva di 210 milioni di tonnellate di acqua e 47.000 tonnellate di pesticidi. Inoltre, l’implementazione dei droni agricoli ha ridotto significativamente le emissioni di carbonio di 25,72 milioni di tonnellate. Questa riduzione equivale al sequestro del carbonio fornito da 1,2 miliardi di alberi, sottolineando la natura sostenibile ed ecocompatibile di questo approccio innovativo all’agricoltura moderna.

Tendenze politiche globali

Il rapporto rileva che i governi di diversi paesi hanno iniziato a liberalizzare le normative. In Brasile, l’ANAC ha modificato i regolamenti per richiedere solo la registrazione dei droni e la licenza di pilota prima che le operazioni possano iniziare. Negli Stati Uniti, la FAA ha pubblicato un elenco di approvazione di droni agricoli che possono essere utilizzati direttamente con esenzioni. La Cina ha emanato norme che consentono ai produttori di addestrare i piloti di droni.

"Siamo entusiasti di questi progressi nei quadri normativi, poiché contribuiranno ad espandere l'uso dei droni agricoli e, in definitiva, avvantaggeranno gli agricoltori di tutto il mondo", ha affermato Zhang.

Migliori pratiche

Il rapporto evidenzia inoltre le migliori pratiche, offrendo preziose indicazioni sulla formazione del personale, sulla tecnologia dei droni, sulle applicazioni agricole e sull’integrazione di agronomia e droni. Gli agricoltori possono fare riferimento direttamente a questa guida per implementare operazioni agricole più professionali.

Progressi tecnologici

Il rapporto evidenzia anche i progressi tecnologici che hanno contribuito alla crescita del settore dei droni agricoli. L’integrazione dell’intelligenza artificiale (Al) ha consentito un’elaborazione dei dati e un processo decisionale più precisi ed efficienti. Inoltre, gli sviluppi nella tecnologia dei sensori hanno migliorato le capacità dell’agricoltura di precisione. Questi progressi non solo hanno aumentato l’efficienza ma hanno anche ridotto i costi per gli agricoltori.

Test e casi di studio sui droni agricoli

Numerosi test e casi di studio sono stati documentati da DJI Agriculture e dai suoi partner nel 2023, tra cui:

Test di deriva per i modelli Agras T50 e T25 in Cina, Australia e Ungheria.

Gestione di un frutteto di arance navel di 10 ettari attraverso un ciclo completo di crescita da parte di un singolo agricoltore.

Applicazione di erbicidi su coltivazioni di agave in Messico, con un risparmio dell'88% di acqua e una riduzione dei costi di oltre 60 dollari per ettaro.

Irrorazione mirata delle infestanti nei pascoli australiani, con un risparmio del 50% sui costi e una riduzione dell'uso di sostanze chimiche del 51%.

Irrorazione di pesticidi in un frutteto di durian di 1.500 alberi in Tailandia, riducendo l'uso di sostanze chimiche del 20-30%.

Irrorazione di maturatori su piccole aziende agricole di canna da zucchero in Sud Africa, aumentando la resa finale di zucchero fino a 1,78 tonnellate per ettaro.

Conclusione

Il rapporto annuale di DJI Agriculture evidenzia progressi significativi nel settore dei droni agricoli e apre la strada a progressi futuri. Dando priorità alla sostenibilità e all’innovazione, miriamo a rivoluzionare l’agricoltura moderna e ad avere un impatto positivo sulla produzione alimentare globale. Restate sintonizzati per il nostro prossimo aggiornamento mentre lavoriamo per un futuro agricolo più verde, intelligente ed efficiente.