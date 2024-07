Atp Bastad - Nadal ko in finale: vince il portoghese Borges

Il campione spagnolo, in tabellone con una wild card, alla sua 72ma finale sul rosso, è stato battuto in finale dal portoghese Nuno Borges, testa di serie numero 7, che si è imposto in due set con il punteggio di 6-3, 6-2.

Niente da fare per Rafael Nadal che non riesce a tornare al successo nel torneo Atp 250 di Bastad

Spettacolo - Niente da fare per Rafael Nadal che non riesce a tornare al successo nel torneo Atp 250 di Bastad. Il campione spagnolo, in tabellone con una wild card, alla sua 72ma finale sul rosso, è stato battuto in finale dal portoghese Nuno Borges, testa di serie numero 7, che si è imposto in due set con il punteggio di 6-3, 6-2.