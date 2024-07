Sondrio - frana lungo via della Val a Livigno

20 per verificare l'eventuale presenza di persone coinvolte nel cedimento.

Ancora uno smottamento di materiale roccioso lungo via della Val a Livigno

Attualità - Ancora uno smottamento di materiale roccioso lungo via della Val a Livigno. I vigili del fuoco sono al lavoro dalle 16.20 per verificare l'eventuale presenza di persone coinvolte nel cedimento. Soccorse sei persone, tutte in buone condizioni, e trovata sotto le macerie una motocicletta. Le attività sono in corso per verificare eventuali persone rimaste sotto la frana.