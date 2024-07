Lo Splatfest Grand Festival di Splatoon 3 arriva a settembre

Il più grande Splatfest di Splatoon 3 su Nintendo Switch si svolgerà dal 13 al 16 settembre e includerà un festival musicale di tre giorni, competizioni a base di inchiostro e tanto divertimento per i giocatori iscritti a Nintendo Switch Online. Per questa speciale occasione, non ci saranno solo i membri del Trio Triglio, presentatori dello Splatcast Anarchia, ma anche gli altri gruppi di idol della serie Splatoon, con una performance speciale e con una domanda dalla risposta apparentemente impossibile, “Cos’è più importante per te: il Passato, Il Presente o Il Futuro?”. Il trailer Splatoon 3 – Il Grand Festival è in arrivo! offre un primo sguardo agli scenari del festival. E chissà quali altre sorprese ci saranno durante le 72 ore dello Splatfest!

Per i nuovi fan della serie desiderosi di splattare, un bundle che include l’edizione fisica di Splatoon 3, un codice di download del Pass Espansione di Splatoon 3 e una iscrizione individuale di 3 mesi (90 giorni) a Nintendo Switch Online è in arrivo nei negozi e sul My Nintendo Store il prossimo 25 luglio. Inoltre, a partire dal 5 settembre saranno disponibili due nuovi set di amiibo, uno che include le Sea Sirens e l’altro le Tenta Cool nelle versioni viste nella modalità storia di Splatoon 3 e nel contenuto scaricabile a pagamento, Torre dell’Ordine.

Il più grande Splatfest di Splatoon 3, il Grand Festival, si terrà dal 13 al 16 settembre e includerà 72 ore con anche spettacoli musicali ispirati ai tre titoli della serie Splatoon. Un bundle che include la versione fisica di Splatoon 3, un codice di download del Pass di Espansione di Splatoon 3 e una iscrizione individuale di 3 mesi (90 giorni) a Nintendo Switch Online sarà disponibile a partire dal 25 luglio. Inoltre, a partire dal 5 settembre saranno disponibili nuovi set di amiibo delle Sea Sirens e delle Tenta Cool nelle versioni viste nel DLC a pagamento di Splatoon 3, Torre dell’Ordine.

Video correlati: