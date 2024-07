Il viaggio di Battlefield 2042 continua...

Con l'avvicinarsi della fine della Stagione 7, il team di Battlefield 2042 ha pubblicato una breve panoramica di ciò che gli utenti possono aspettarsi in futuro. Anche se non ci saranno più nuove Stagioni, Battlefield 2042 continuerà a essere supportato con contenuti e miglioramenti all'esperienza di gioco, elementi di Battlefield™ Portal, esperienze di Friday Night Battlefield e molto altro.

Eventi - Nuovi e riproposti Gli eventi precedenti di Battlefield 2042 saranno riproposti insieme alle relative ricompense, dando modo a chi ancora non le ha di recuperarle. Si inizierà a fine luglio con il ritorno di Leviatano in azione !

Nell'arco di 4 settimane arriveranno nuovi eventi in Battlefield 2042 , con nuovi modi di giocare, progressi gestiti da un Pass evento con livelli gratis e premium, nuovi elementi estetici e molto altro. Il primo nuovo evento sarà disponibile durante il prossimo Halloween ; continuate a seguirci per altri dettagli. Contenuti The Vault Stanno per arrivare occasioni multi-settimanali in cui gli utenti potranno provare e sbloccare i contenuti di Battlefield™ Portal, in All-out warfare. I contenuti The Vault saranno disponibili più avanti nel corso dell'anno, iniziando da un veicolo di Battlefield™ Portal su cui gli utenti non vedranno l'ora di mettere le mani. Calendario della community Il Calendario della community sarà aggiornato regolarmente con playlist settimanali ed esperienze in evidenza molto interessanti. Aspettati dettagli sui futuri aggiornamenti del gioco, missioni settimanali e nuovi bundle di elementi estetici.

Le sessioni di Friday Night Battlefield continueranno a offrire il caotico gameplay di Battlefield su base settimanale.