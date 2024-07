Barbie Progetto Amicizia in uscita ad ottobre su console e PC

Mattel, azienda leader a livello mondiale nel settore dei giocattoli e dell'intrattenimento per famiglie e proprietaria di uno dei marchi più iconici al mondo, in collaborazione con Outright Games, editore leader nell'intrattenimento interattivo per famiglie, ha svelato i dettagli del videogioco di prossima uscita Barbie Progetto Amicizia.

Questa coinvolgente avventura porterà i giocatori a intraprendere un viaggio usando il potere dell’amicizia per completare diverse missioni, giusto in tempo per celebrare il 65° anniversario di Barbie.

Barbie Progetto Amicizia sarà disponibile il 25 ottobre su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC tramite Steam e Microsoft Store.

Il nuovo trailer è online al link: