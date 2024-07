GEEKOM Mini PC A7 - Scontato del 20% su Amazon

GEEKOM A7 è un mini PC potente e versatile

GEEKOM A7 si presenta come un mini PC dalle grandi prestazioni, pronto a soddisfare le esigenze di gaming, editing video, streaming e multitasking più intenso. Alimentato da un processore AMD Ryzen 9 7940HS (con AI), questo piccolo gigante vanta 8 core e 16 thread, 16 MB di cache e una velocità fino a 5,2 GHz, il tutto realizzato con un processo produttivo a 4nm. La GPU AMD Radeon 780M a 2,8 GHz, basata sull'architettura RDNA3 e dotata di 12 CU, supporta DirectX 12 Ultimate, garantendo prestazioni fluide anche nei giochi più impegnativi.

Il GEEKOM A7 non lesina neanche sullo storage. Con 32 GB di memoria SODIMM Dual Channel DDR5 espandibili fino a 64 GB e un SSD M.2 2280 PCIe 4.0 da 2 TB, potrai gestire senza problemi molteplici attività in contemporanea e archiviare grandi quantità di dati. Grazie alla porta Ethernet LAN 2.5Gbps, al Wi-Fi 6E di Intel e al Bluetooth 5.2, il GEEKOM A7 garantisce connessioni veloci e affidabili. Il Wi-Fi 6E supporta il Wi-Fi a doppio flusso nelle bande da 2.4 GHz, 5 GHz e 6 GHz, con una banda da 6 GHz che raggiunge fino a 160 MHz, il doppio rispetto ai 80 MHz della banda da 5 GHz.

Dotato di una potente iGPU, due porte HDMI 2.0, una porta USB4 e una porta Type-C completa, il GEEKOM A7 ti permette di collegare un display 8K o fino a quattro display 4K per un'esperienza visiva immersiva. Che tu stia giocando, guardando film o lavorando su progetti complessi, potrai godere di una grafica eccezionale e di una produttività senza pari. Il GEEKOM A7 viene fornito con Windows 11 Pro preinstallato, pronto all'uso sin da subito. Tuttavia, la sua versatilità permette l'installazione di qualsiasi sistema operativo compatibile con x86, tra cui Manjaro, Ubuntu, Android x86, FydeOS e molti altri.

In sintesi, il GEEKOM A7 si configura come un mini PC potente e versatile, perfetto per gamer, video editor, professionisti e chiunque necessiti di un dispositivo dalle prestazioni elevate e dal design compatto. Se sei alla ricerca di un mini PC che offra prestazioni elevate, versatilità e un design elegante, il GEEKOM A7 rappresenta un'opzione eccellente da prendere in considerazione.

Il GEEKOM Mini PC A7 è attualmente disponibile su Amazon con un incredibile sconto del 20%. Il prezzo consigliato è di 899€, ma con ilpuoi acquistarlo per soli 719€.

Non perdere questa occasione di elevare le tue esperienze di gaming e produttività a un livello superiore!

Link al prodotto: https://www.amazon.it

