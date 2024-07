Ancona - vari blackout: coinvolto anche l'ospedale pediatrico

L’eccezionale ondata di calore che sta interessando l’intera Penisola ha determinato una serie di disservizi sulla rete elettrica nella provincia di Ancona per la risoluzione dei quali la Società si è prontamente attivata.

Attualità - L’eccezionale ondata di calore che sta interessando l’intera Penisola ha determinato una serie di disservizi sulla rete elettrica nella provincia di Ancona per la risoluzione dei quali la Società si è prontamente attivata. E' quanto si legge sulla pagina Facebook del Comune di Ancona. Nello specifico, durante il pomeriggio odierno si è verificato un doppio guasto nella zona del quartiere Adriatico/Passetto nel comune di Ancora che ha interessato due tratte in cavo interrato, provocato dall’eccezionale innalzamento delle temperature e dalla loro relativa persistenza. E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di distribuzione di media e bassa tensione, ha effettuato manovre in automazione e telecontrollo e sta provvedendo alla individuazione di un sito in cui sia possibile posare un cavo provvisorio per rialimentare la tratta attualmente isolata e all’installazione di una Power Station (un generatore di elevata potenza) nell’area del guasto.

Intanto i vigili del fuoco sono intervenuti questa sera in supporto al personale dell'ospedale pediatrico Salesi causa di una mancanza di energia elettrica. Sul posto tre squadre della sede centrale e di Osimo hanno collaborando con il personale medico e infermieristico per assistere le persone presenti nella struttura. Al momento la situazione è tornata sotto controllo e l'elettricità è garantita dal gruppo elettrogeno del nosocomio ma i pompieri rimangono per eventuali necessità.