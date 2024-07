Meloni e il no a Von der Leyen: Voto Fdi non comprometterà ruolo Italia

Non ho ragione di ritenere che la nostra scelta di votare contro il bis di Ursula von der Leyen possa in alcun modo compromettere il ruolo che verrà riconosciuto all'Italia nella Commissione europea - afferma Meloni -.

lavoro - "Fdi ha deciso di non votare per la riconferma di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione europea: siamo rimasti coerenti con la posizione espressa nel Consiglio europeo di non condivisione del metodo e del merito. Questo non comprometterà la collaborazione che il governo italiano e la Commissione europea hanno già dimostrato di saper portare avanti su molte materie, come per esempio la materia della migrazione. Voglio approfittare per fare comunque gli auguri di buon lavoro a Ursula von der Leyen". Così la premier Giorgia Meloni in un video in cui spiega la scelta di Fdi a Strasburgo. "Non ho ragione di ritenere che la nostra scelta" di votare contro il bis di Ursula von der Leyen "possa in alcun modo compromettere il ruolo che verrà riconosciuto all'Italia nella Commissione europea - afferma Meloni -. L'Italia è un Paese fondatore, la seconda manifattura, la terza economia d'Europa con uno dei governi più solidi tra le grandi democrazie europee.

