Tour de France - 18esima tappa a Campenaerts - Pogacar sempre maglia gialla

Spettacolo - E' Victor Campenaerts (Lotto Dstny) il vincitore della 18esima tappa di oggi, giovedì 18 luglio, del Tour de France 2024. Nella Gap-Barcelonette, di poco meno di 180 km, il belga ha staccato in volata gli altri due in testa alla corsa, Mattéo Vercher (Total Energies) e Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers). Per la Lotto una vittoria che mancava da 4 anni al Tour, mentre si tratta della dodicesima in carriera per il belga. Il gruppo con la maglia gialla Tadej Pogacar e suoi rivali Remco Evenepoel e Jonas Vingegaard se l’è presa ancora più comoda di ieri: distacco di oltre 15 minuti (ieri oltre 8) dai primi della gara, per risparmiare le forze in vista delle ultime due tappe di Alpi vere prima della crono Monaco-Nizza. Da domani iniziano le due tappe alpine "vere" del Tour de France: quella di venerdì è la Embrun-Isola 2000 di 144 km, con ben tre valichi sopra i 2000 metri arrivo compreso. Ma il mostro è il Col de La Bonette, valico a 2802 metri: la strada più alta di Francia.

Prima della Bonette c'è il Col de Vars (2109 metri slm, 18,8 km al 5,7% medio). Infine l'arrivo a Isola 2000, 2024 metri slm. Il percorso da capogiro di domani è il motivo principale per cui il gruppo maglia gialla oggi non ha forzato.