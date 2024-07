LA SPIAGGIA DI RIMINI SI COLORA CON LA FANTASIA DEGLI AUTORI DI CARTOON CLUB E RIMINICOMIX

La 40° edizione di Cartoon Club, il Festival Internazionale del cinema d’animazione, del fumetto e del gioco, è nel pieno dei suoi festeggiamenti, con numerose proiezioni, incontri e appuntamenti speciali. L’intera città di Rimini si è trasformata nel centro della cultura pop italiana, in uno dei momenti più importanti per la città della Riviera Romagnola. Oggi aprirà anche Riminicomix, la mostra-mercato dedicata al fumetto e all’intrattenimento, che fino al 21 luglio accoglierà centinaia di appassionati in Piazza Federico Fellini.

Tra le varie attività organizzate all’interno di Cartoon Club non poteva mancare l’attesissimo appuntamento con Fumetti on the beach. Sabato 20 e domenica 21 dalle ore 10:00 presso l’iconico Bagno 26, tutti i villeggianti di Rimini potranno incontrare una schiera di artisti, esponenti di spicco dell’universo fumettistico italiano, per sessioni di firmacopie e sessioni di disegno dal vivo. Il tutto nella location per eccellenza della città romagnola, la spiaggia. Inoltre, verranno organizzati numerosi laboratori di disegno per tutti i piccoli aspiranti artisti. Infine, tutti i partecipanti riceveranno in omaggio gadget e riviste inedite.

Tra gli autori presenti, impossibile non citare Luca Enoch, artista eclettico noto per aver co-ideato insieme a Stefano Vietti la saga fantasy Dragonero per Sergio Bonelli Editore e per aver collaborato con CMON Comics per i volumi ispirati agli iconici giochi da tavolo Zombicide e Cthulhu: Death May Die. Sarà presente anche Luca Mazzotta, doppiatore e fumettista, noto per aver prestato la voce ad alcuni dei personaggi più iconici dei cartoni animati, come Crusty il Clown dei Simpson. E ancora Lucio Filippucci, fumettista e pilastro dell’universo di Martin Mystere, che dagli anni ’90 ha portato il personaggio in mondi inesplorati. Non mancherà anche Gianluca Pagliarani, autore affermato e copertinista di Dragonero. Infine, a Fumetti on the beach presenzierà Marco Martellini, esperto in caricature, noto per aver illustrato numerose copertine di illustri case editrici e aver realizzato una mostra esclusiva in occasione del centenario di Federico Fellini.

A Fumetti on the beach non saranno presenti soltanto capisaldi del fumetto italiano, ma anche giovani di talento, pronti a mostrare a tutti la propria arte. A partire da Chiara Simoncelli, Francesco Petronelli e Roberto Gatto, artista con alle spalle artwork per alcuni dei più famosi giochi da tavolo e giochi di carte collezionabili.

Non resta altro che recarsi al Bagno 26 della spiaggia di Rimini per passare una insolita mattinata all’insegna della creatività e della passione per la nona arte!