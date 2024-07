TORNA HATCHIMALS, L’UOVO INTERATTIVO

CHE HA CONQUISTATO MILIONI DI BAMBINI

Spin Master annuncia il ritorno di uno dei più grandi successi nel mondo del giocattolo: Hatchimals, l'esclusivo uovo interattivo che ha registrato 14,2 milioni di vendite, è pronto a tornare con nuove caratteristiche, materiali innovativi e interazioni ampliate

Spin Master, azienda leader a livello mondiale nel settore dell'intrattenimento per bambini, produttrice di fenomeni globali che hanno rivoluzionato il mondo del giocattolo, ha annunciato un grandissimo ritorno. Dopo 8 anni dalla prima versione, il 4 ottobre 2024 verrà svelato il nuovo Hatchimals®, l’uovo interattivo che dall’anno del suo debutto ha conquistato milioni di bambini, registrando un boom di vendite in molti Paesi e diventando a tutti gli effetti un must have nella categoria dei tech toy.

Lanciato nel 2016, Hatchimals® è stato un vero e proprio fenomeno mondiale: per la prima volta un uovo elettronico rispondeva al tocco umano, iniziava a schiudersi e regalava ai bambini un’esperienza di gioco straordinaria e mai vista prima, nascondendo al suo interno dei simpatici peluche elettronici con cui si poteva giocare e interagire. Il gioco, inoltre, ha avuto numerose finalità educative: ha insegnato l’importanza del saper aspettare la schiusa dell’uovo e il suo prendersene cura, sviluppando nei bambini un senso di responsabilità e offrendo un’esperienza di gioco istruttiva e duratura. L'incredibile coinvolgimento dei consumatori a livello globale a pochi mesi dalla sua uscita aveva superato le aspettative: le prime spedizioni sono andate a ruba e oltre due milioni di Hatchimals si sono "schiusi" nel giro di pochi mesi, mentre dal 2016 ne sono stati venduti 14,2 milioni.

"Hatchimals ha rivoluzionato il modo in cui i bambini “scartano” i giocattoli introducendo un unboxing innovativo, che ha rappresentato una vera e propria svolta nel settore", ha dichiarato Doug Wadleigh, Presidente di Spin Master Toys. "Il lancio di Hatchimals ha creato una vera e propria mania: i bambini di tutto il mondo amavano i loro Hatchimals. Otto anni dopo, stiamo reintroducendo l'essenza di quella magia con nuove incredibili caratteristiche, materiali innovativi e interazioni ampliate che, grazie all'aiuto di una nuova generazione di bambini, prenderanno vita questo autunno".

Venerdì 4 ottobre 2024 Spin Master rivelerà la nuova versione di Hatchimals, disponibile al prezzo di 74,99€, mostrandone per la prima volta il contenuto.