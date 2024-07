Creative Outlier Go: Divertimento in Movimento

Creative Technology ha annunciato oggi Creative Outlier Go, le ultime cuffie wireless open-ear progettate per un comfort personalizzato e un audio ricco, perfette per chi è sempre in movimento. Dotate di driver al neodimio da 14,2 mm e una vestibilità regolabile che si adatta a tutte le forme di orecchio, queste cuffie sono un must per gli avventurieri e i pendolari quotidiani che desiderano godere di una qualità del suono superiore rimanendo connessi all'ambiente circostante.

Con una riproduzione totale fino a 26 ore, Creative Outlier Go mantiene i ritmi attivi tutto il giorno. Queste cuffie possiedono un elevato comfort, dotate di vestibilità regolabile con morbidi ganci per le orecchie in silicone, ideali anche durante le maratone di sessioni musicali. Inoltre, Creative Outlier Go possiede una connettività perfetta grazie al Bluetooth 5.4 e modalità a bassa latenza, che offre un ritardo audio minimo per un'esperienza di ascolto fluida e senza latenze.

Creative Outlier Go sono anche pronte per l'avventura, grazie alla classificazione antispruzzo IPX4 e a doppi microfoni per chiamate chiare e jam ininterrotte in qualsiasi ambiente. Utilizzando l'app Creative è possibile personalizzare ulteriormente la propria esperienza di ascolto, personalizzando i controlli in base alle proprie preferenze. Inoltre, la connettività multi-dispositivo consente la connessione perfetta a due dispositivi contemporaneamente, semplificandone il passaggio. Insieme al supporto degli assistenti vocali come Siri e Google Assistant, il controllo a mani libere è più comodo che mai.

Dall'esplorazione di nuovi sentieri al relax con i brani preferiti, Creative Outlier Go fa divertire ovunque, assicurando che non si perda mai un colpo.

Prezzi e disponibilitÃ

Date queste funzionalità al suo irresistibile prezzo di lancio di € 59,99, Creative Outlier Go è semplicemente un affare.