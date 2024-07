Ultimate Ears | arriva l'altoparlante EVERBOOM

Ultimate Ears EVERBOOM: suono superiore impermeabile, antipolvere e galleggiante

Ultimate Ears aggiorna anche gli altoparlanti WONDERBOOM, BOOM e MEGABOOM con materiali riciclati, suono migliorato, nuovi colori e porte di ricarica USB-C.

Ultimate Ears, marchio di Logitech (SIX: LOGN) (NASDAQ: LOGI), presenta EVERBOOM, un altoparlante resistente e portatile progettato per offrire un suono potente a 360°. Inoltre, il brand ha annunciato l'aggiornamento della sua pluripremiata linea di altoparlanti con acustica, colori e materiali sostenibili di quarta generazione, introducendo WONDERBOOM 4, BOOM 4 e MEGABOOM 4.

“I nostri utenti hanno vite dinamiche che richiedono una colonna sonora adattabile e resistente come le loro varie attività", dichiara Jonah Staw, direttore generale di Ultimate Ears. "EVERBOOM è la nostra risposta alla loro richiesta di un diffusore portatile che unisca solidità e qualità sonora superiore. È destinato a diventare una parte fondamentale delle loro vite".

Progettati per l’avventura

Con EVERBOOM, gli utenti possono riprodurre audio con un suono cristallino per momenti come le escursioni in montagna o i tranquilli momenti in riva al mare. Caratterizzato da un design ovale simile a quello del pluripremiato EPICBOOM, l'architettura acustica altamente ottimizzata di questo dispositivo produce un suono più forte contenuto in una dimensione ancora più portatile, in modo che il grande suono possa accompagnare ogni avventura. I driver, sintonizzati con precisione, assicurano medi e alti incisivi e chiari, offrendo bassi profondi e voci distinte.

Grazie alla certificazione IP67, l'altoparlante è impermeabile, antipolvere e galleggiante per affrontare cadute e immersioni in acqua. Inoltre il suo moschettone può essere agganciato a borse, zaini e attrezzature varie. Indipendentemente dall'avventura, EVERBOOM mantiene la musica con un raggio d'azione Bluetooth® di 55 metri e un'autonomia fino a 20 ore. Inoltre, il pulsante Outdoor Boost amplifica il suono per offrire grandi bassi e ottimizzare il suono all'aperto. Il diffusore dispone anche di una funzione NFC one-touch che stabilisce una scorciatoia Bluetooth® per gli utenti con smartphone compatibili NFC con Android 8.0 o successivo. È sufficiente accendere, associare, collegare e riprodurre il diffusore, oppure passare da una playlist all'altra in pochi secondi.

Gli altoparlanti più amati ricevono un nuovo aggiornamento

Oltre a EVERBOOM, Ultimate Ears aggiorna anche gli altoparlanti WONDERBOOM, BOOM e MEGABOOM, offrendo nuove varianti di colore realizzate con tessuto riciclato al 100% post-consumo e porte di ricarica USB-C. Gli altoparlanti BOOM 4 e MEGABOOM 4 sono dotati di bassi profondi migliorati per ottenere un suono ancora più potente e sono realizzati con una percentuale di materiali riciclati ancora maggiore rispetto ai loro predecessori. WONDERBOOM 4 include una modalità podcast per migliorare l'ascolto degli ospiti e delle storie preferite.

UE | BOOM app – incontra Megaphone

Megaphone, un nuovo aggiornamento dell'app UE | BOOM, trasforma uno smartphone e un altoparlante in un megafono. Quando l'utente tocca il pulsante Megaphone e parla nel telefono, la sua voce viene veicolata attraverso l'altoparlante: l'ideale durante le feste per chiamare la gente in pista, per cantare qualche strofa o per sentire la propria voce riecheggiare. Megaphone è disponibile su tutti i diffusori compatibili con l'app UE | BOOM.

Sostenibilità

Le parti in plastica dei diffusori includono plastica riciclata post-consumo (PCR) certificata, per dare una seconda vita alla plastica a fine uso proveniente da vecchi apparecchi elettronici di consumo: minimo 58% per EVERBOOM, 31% per WONDERBOOM 4, 52% per BOOM 4 e 54% per MEGABOOM 4. Tutti questi diffusori sono realizzati in tessuto di poliestere 100% PCR. Inoltre, gli imballaggi in carta provengono da foreste certificate FSC™ e da altre fonti controllate.

Prezzi e disponibilità

I diffusori di Ultimate Ears sono disponibili sul sito ufficiale e su Amazon con i seguenti prezzi al pubblico: