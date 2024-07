Ucraina - droni russi verso Kiev: esplosioni nella capitale

Il sindaco di Kiev Vitali Klitschko ha confermato che i sistemi di difesa aerea erano stati attivati e che i servizi di emergenza erano sul posto, occupandosi dei detriti di un drone russo abbattuto.

Le forze armate ucraine hanno abbattuto droni lanciati dalla Russia durante la notte verso Kiev

Attualità - Le forze armate ucraine hanno abbattuto droni lanciati dalla Russia durante la notte verso Kiev. Lo riferiscono le autorità militari ucraine segnalando esplosioni nel centro della capitale ucraina. Il sindaco di Kiev Vitali Klitschko ha confermato che i sistemi di difesa aerea erano stati attivati e che i servizi di emergenza erano sul posto, occupandosi dei detriti di un drone russo abbattuto. Secondo quanto riferito dall'Amministrazione militare di Kiev, diversi droni russi erano diretti verso la capitale, ma sono stati intercettati dalle forze di difesa aerea e neutralizzati alla periferia della città. ''Non ci sono stati danni, né vittime nella capitale'', riferiscono le autorità. La Russia ha intanto deciso di chiudere gli asili nella regione meridionale di Belgorod, al confine con l'Ucraina, per il timore degli attacchi. In particolare, sono stati chiusi gli asili nel raggio di 20 chilometri dal confine ucraino, come ha affermato un funzionario regionale, Anna Kutashova.