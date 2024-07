Ue - le linee guida di von der Leyen: tra commissario alla Casa e Clean Industrial Deal

La parola Green Deal ricorre quattro volte nelle 30 pagine che delineano il suo programma; altrettante volte ricorre la locuzione Clean Industrial Deal, la traduzione pratica, la 'messa a terra' del Green Deal, che trasformerà il sistema produttivo dell'Ue.

La parola Green Deal ricorre quattro volte nelle 30 pagine che delineano il suo programma; altrettante volte ricorre la locuzione Clean Industrial Deal, la traduzione pratica, la 'messa a terra' del Green Deal, che trasformerà il sistema produttivo dell'Ue

Attualità - La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, ricandidata, ribadisce nelle linee guida pubblicate stamani che nominerà "un commissario le cui responsabilità includeranno le abitazioni" e che proporrà "una prima proposta europea in assoluto per un piano per alloggi a prezzi accessibili". Nell'Ue "dobbiamo garantire che le decisioni vengano prese oggi non danneggino le generazioni future e che vi sia una maggiore solidarietà e coinvolgimento tra persone diverse età. Per guidare questo lavoro, nominerò un commissario le cui responsabilità comprenderanno la garanzia dell’equità intergenerazionale", dice ancora la presidente nel documento di una trentina di pagine pubblicate questa mattina. La presidente della Commissione Ue trova inoltre un equilibrio semantico sul Green Deal potenzialmente in grado di renderlo meno inviso ad una parte della destra.

La parola Green Deal ricorre quattro volte nelle 30 pagine che delineano il suo programma; altrettante volte ricorre la locuzione Clean Industrial Deal, la traduzione pratica, la 'messa a terra' del Green Deal, che trasformerà il sistema produttivo dell'Ue. "Dobbiamo mantenere la rotta sugli obiettivi delineati nel Green Deal", dice, per poi aggiungere che "abbiamo bisogno di un nuovo accordo per l'industria pulita per avere industrie competitive e posti di lavoro di qualità nei primi cento giorni del mio mandato".