Biden e il covid - il sospetto corre sui social: Una scusa per ritirarsi

Siamo in Twilight Zone? Devono essere fatti altri test cognitivi.

E nei commenti ecco arrivare l'ennesima raffica

Attualità - Il presidente Usa Joe Biden positivo al covid e sui social, come da tradizione, si fa largo il sospetto. Nei commenti al bollettino della Casa Bianca sulle condizioni del candidato dem alla presidenza nelle prossime elezioni, ecco infatti spuntare l'ipotesi alternativa: il virus non sarebbe altro che la scusa per ritirarsi dalla corsa, una exit strategy montata ad arte dopo i dubbi sulla lucidità di Biden, nella bufera dall'ormai famoso flop al dibattito contro Trump trasmesso dalla Cnn. "Si nasconde dopo essere diventato il bersaglio nei commenti. Si nasconde perché non riesce a formare un pensiero pienamente coerente. Siamo in Twilight Zone? Devono essere fatti altri test cognitivi. Sua moglie deve fare la cosa giusta", scrive una commentatrice, seguita da altre decine e decine di dubbiosi. "Iniziano le scuse per il ritiro", "stanno preparando la messa in scena per farlo ritirare, chi se ne prende cura ha visto abbastanza", "conveniente..."

, "quindi è così che lo faranno uscire dall'ufficio?", "lo vogliono solo lontano dai riflettori così che non possa fare altri casini", "Possiamo avere un aggiornamento dettagliato sulle sue capacità cognitive?", chiedono insistentemente. Ma non è tutto. A molti infatti non sfugge il collegamento con le parole pronunciate solo ieri dal presidente uscente. "Considererei il ritiro in caso di un problema medico", aveva detto Biden. E nei commenti ecco arrivare l'ennesima raffica. "Abbandonerà sotto consiglio del medico per motivi di salute. Una fuga pulita", dicono, mentre sottolineano ancora una volta: "Certo che il tempismo è strano...".