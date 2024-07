Riva del Garda - ritrovato nel lago il corpo del 19enne disperso ieri con la madre

E' stato lo stesso uomo a trovare gli asciugamani e i vestiti di madre e figlio sulla riva.

Attualità - E' stato trovato nel lago a Riva del Garda il corpo del ragazzo ucraino di 19 anni scomparso da ieri insieme alla madre di 52, dopo che si erano immersi in acqua. Dei due non si avevano più notizie da ieri mattina alle 11.20. A segnalare la scomparsa ai carabinieri il compagno della donna ieri sera dopo diversi tentativi di contattarli al telefono. E' stato lo stesso uomo a trovare gli asciugamani e i vestiti di madre e figlio sulla riva. Dalla ricostruzione dei militari, che hanno visionato le telecamere, è emerso che madre e figlio sono entrati in acqua alle 11.17 senza più riemergere.