Panini celebra i 50 anni con Dungeons & Dragons Collector’s Quest

Per celebrare il 50º anniversario del gioco di ruolo più iconico del mondo, Paniniinvita i fan di D&D a partecipare a una quest davvero epica: la ricerca di tutte le figurine e card della collezione Dungeons & Dragons Collector’s Quest.

Con una copertina originale, realizzata per Panini dal maestro del fantasy Alberto Dal Lago, l’album brossurato ospita più di 250 figurine, 54 card e un foglio di sticker esclusivi che permettono di creare il proprio personaggio, scegliere la classe e partire per un’avventura nel Faerûn.

Le figurine si dividono in: base, sagomate e olografiche. Gli avventurieri più fortunati potranno trovare delle versioni rare e speciali. Di alcune delle figurine base saranno infatti disponibili ben due variant parallel: argento e oro. All’interno di ogni bustina della raccolta sono presenti 4 figurine e una delle 54 card speciali, raffiguranti armi, mostri, oggetti magici e personaggi leggendari del Faerun, da inserire nelle apposite tasche trasparenti dell’album.

Questa è la prima collezione di figurine in assoluto nella storia di Dungeons & Dragons, ed è pronta ad accogliere tutti nel suo mondo fantastico: sia i fan di lungo corso che puntano ad arricchire i loro momenti più belli nei Forgotten Realms con informazioni e strumenti, che la nuova generazione di fan di D&D che si tuffa per la prima volta nel gioco di ruolo più famoso del mondo.

Con questa collezione Panini e l’album ufficiale, i fan del gioco di ruolo saranno trasportati nel mondo fantastico di Dungeons & Dragons, alla scoperta delle sue magiche ambientazioni per un’avventura tutta da comporre.

E, per i più affezionati, Panini presenta anche una preziosa versione limited edition che ricrea e aggiorna la celebre scatola rossa di D&D da cui tutto è partito, con un’illustrazione di Esad Ribic in onore di Larry Elmore. Il cofanetto - disponibile da oggi in preorder su Panini.it e in fumetteria - contiene l’album in versione cartonata e una litografia di Alberto Dal Lago, entrambi oggettiesclusivi, oltre a dieci bustine di figurine.

Tutti i prodotti Dungeons & Dragons Collector’s Quest saranno disponibili a partire dal 17 ottobre e la versione Limited Edition Scatola Rossa è preordinabile a partire da oggi e fino a settembre!